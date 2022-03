Educação Começa a avaliação diagnóstica sobre o aprendizado de estudantes da rede pública do Rio Grande do Sul

11 de março de 2022

Primeira edição do Avaliar é Tri RS de 2022 começou nesta sexta (11).

Para aferir continuamente o aprendizado dos estudantes e elaborar as intervenções pedagógicas necessárias, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) fará a avaliação diagnóstica “Avaliar é Tri RS” forma bimestral em 2022. A primeira etapa começou nesta sexta-feira (11) e segue nos dias 14 e 15 março para 624 mil estudantes de 2.147 escolas estaduais.

Serão aplicados questionários dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática para os alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° do Ensino Médio. Os testes serão realizados somente de forma impressa e no modo presencial nas instituições de ensino da rede estadual.

Do 2º ao 4º do Ensino Fundamental serão aplicadas 40 questões. Do 5º ao 6º ano do Ensino Fundamental, 44 questões. O 7º, o 8º e o 9º do Ensino Fundamental, juntamente com o Ensino Médio, receberão 52 questões.

As provas do Ensino Fundamental ocorrem dias 11 e 14 de março e as do Ensino Médio serão aplicadas dias 14 e 15.

Após a realização dos testes, os resultados individualizados de cada aluno ficarão disponíveis na plataforma do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), da Universidade Federal de Juiz de Fora, e na plataforma Foco Escola. Assim, equipes diretivas e professores podem acessar os dados.

Acesso à plataforma

Para a realização das provas, a equipe de aplicação, composta por membros da equipe diretiva de cada instituição de ensino, deve estar devidamente cadastrada na plataforma do Caed. O diretor da escola realizará o primeiro acesso utilizando o código Inep com seu login e senha.

A partir daí os profissionais terão acesso a ferramentas de avaliação e poderão fazer o monitoramento de todas as atividades no sistema. Professores e diretores das escolas estaduais também responderão a um questionário online na plataforma.

