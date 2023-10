Mundo Embaixada do Brasil informa que perdeu o contato com os brasileiros que estão na Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Aeronave da FAB está no Egito à espera de autorização para resgatar os brasileiros da Faixa de Gaza Foto: Divulgação/FAB Aeronave da FAB está no Egito à espera de autorização para resgatar os brasileiros da Faixa de Gaza. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

A embaixada do Brasil na Palestina informou que perdeu o contato com os brasileiros que estão na Faixa de Gaza aguardando repatriação. Os intensos bombardeios realizados pelo Exército de Israel contra o Hamas na região provocaram a interrupção dos sinais de internet e de telefonia.

O embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeas, alertou sobre a situação na sexta-feira (27). Segundo ele, houve uma “completa queda de conexão” em Gaza. Candeas disse que os intensos bombardeios destruíram a infraestrutura necessária para funcionamento da internet.

Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza foram abrigados pela embaixada no Sul da região, perto da fronteira com o Egito.

O porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, pediu neste sábado (28) que as pessoas que estão no Norte da Faixa de Gaza, onde se concentram as bases militares e de inteligência do grupo terrorista Hamas, se mudem para o Sul da região “imediatamente”.

