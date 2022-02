Mundo Embaixada do Brasil pede atenção aos brasileiros que estão na Ucrânia

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Brasileiros em Donetsk e Luhansk devem a deixar as províncias Foto: Reprodução Brasileiros em Donetsk e Luhansk devem a deixar as províncias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Embaixada do Brasil em Kiev, na Ucrânia, emitiu no sábado (19) um comunicado aos brasileiros que estão naquele país recomendando mais atenção e pedindo que evitem visitas às províncias de Donetsk e Luhansk. Segundo a Embaixada, a recomendação está no “contexto do aumento das violações de cessar-fogo registradas na linha de contato no leste da Ucrânia”.

Para os brasileiros que já estão nesses locais, a orientação é para que deixem as províncias imediatamente. “A Embaixada do Brasil em Kiev recomenda aos brasileiros no país redobrar a atenção e evitar visitas às províncias ucranianas de Donetsk e Luhansk. Aconselha-se aos cidadãos que já estejam nessas regiões que considerem deixá-las sem demora”, afirmou.

Os brasileiros na Ucrânia precisam também ficar atentos à possibilidade de novos cancelamentos ou adiamento de voos internacionais na próxima semana. “A empresa aérea Lufthansa anunciou esta tarde que vai suspender temporariamente seus voos de Kiev e Odessa a partir de segunda-feira, dia 21/2, e pelo menos até o final do mês”, informou no comunicado.

Na sexta-feira (18), o embaixador do Brasil na Ucrânia e na Moldova, Norton de Andrade Mello Rapesta, já tinha divulgado uma nota para brasileiros residentes ou em visita aos dois países, segundo ele, “com o objetivo de permitir que a Embaixada do Brasil em Kiev tenha um panorama mais correto da comunidade brasileira na Ucrânia e na Moldova, bem como de seu tamanho, perfil e distribuição geográfica”.

Para isso, o embaixador pediu que os cidadãos brasileiros no país preenchessem um formulário. “A medida permitirá que a Embaixada possa, se necessário, comunicar-se de forma mais eficiente com a comunidade brasileira residente ou em visita a estes países”.

De acordo com Rapesta, o registro é um instrumento importante para divulgação de informações úteis e para a transmissão de orientações em caso de situações emergenciais de qualquer natureza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo