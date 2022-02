Brasil Com mais de 150 mortos, Petrópolis, na região serrana do Rio, tem a maior tragédia da sua história

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Número de mortos já superou os registros das catástrofes de 1988 e 2011 Foto: Reprodução Número de mortos já superou os registros das catástrofes de 1988 e 2011. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A tragédia provocada pelo temporal do dia 15 de fevereiro pode ser considerada a maior da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. Com mais de 150 mortes já confirmadas, o número superou o registrado em 1988, quando 134 pessoas morreram após um intenso temporal, que causou deslizamentos e enchentes.

Em 2011, a cidade de Petrópolis também foi atingida por fortes chuvas e 73 perderam a vida. Foi o ano em que o Brasil passou por uma das piores catástrofes climática do País — centenas de pessoas morreram na cidade vizinha, em Friburgo, também na Região Serrana do Rio.

Ao longo da semana, especialistas já falavam em tragédia anunciada. O engenheiro geotécnico Luís Carlos de Oliveira, um dos responsáveis pelo (Plano Municipal de Redução de Risco) elaborado em 2017 e encaminhado à prefeitura da cidade naquele mesmo ano, diz que diversas medidas que deveriam ter sido tomadas anos antes mal saíram do papel. O problema da ocupação urbana, não somente deixou de ser resolvido, como piorou ao longo do tempo, segundo ele.

“Todas as reflexões feitas após o estudo alertaram para questões estruturais de urbanização e de soluções de habitação. Em toda a região onde ocorreu a catástrofe, foi observado um adensamento com aumento e intensificação da ocupação nesses últimos anos”, destacou o especialista.

O Plano Municipal de Redução de Risco elaborado e divulgado em 2017 indicava que mais de 15 mil residências no primeiro distrito de Petrópolis estavam em áreas de risco alto e muito alto para deslizamentos de terra. Foi justamente esta a região mais impactada pelas chuvas de terça-feira (15) no município.

No total, havia 27.704 casas em regiões de risco alto e muito alto, em locais em grande parte dentro de áreas de preservação permanente. A cidade imperial, como Petrópolis é nacionalmente conhecida, é suscetível a fortes chuvas devido à sua topografia. Mas as ocupações irregulares em encostas e em áreas de proteção permanente são fatores condicionantes no impacto de eventos climáticos extraordinários como o que se viu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil