Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Foram 108.725 novos diagnósticos positivos no mesmo período. (Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina)

O Brasil atingiu neste sábado (19) 28.167.587 pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia. Foram 108.725 novos diagnósticos positivos em 24 horas.

O total de mortes causadas em decorrência de complicações associadas à covid chegou a 643.880. Entre quinta e sexta-feira foram notificadas 851 mortes.

A quantidade de casos em acompanhamento de coronavírus está em 2.573.925. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta nem evoluíram para morte.

Ainda há 3.105 mortes em investigação. Os óbitos em investigação ocorrem pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19 ainda demandar exames e procedimentos posteriores.

Até hoje, 24.949.782 pessoas se recuperaram da covid-19. O número corresponde a 88,6% dos infectados desde o início da pandemia.

Covid nos Estados – Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid registradas até o momento estão São Paulo (163.134), Rio de Janeiro (71.278), Minas Gerais (58.995), Paraná (42040) e Rio Grande do Sul (37.882).

Os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.953), Amapá (2.097), Roraima (2.124), Tocantins (4.086) e Sergipe (6.210).

Rio Grande do Sul – No RS, o novo boletim da Secretaria da Saúde menciona neste sábado (19) mais 36 óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul, que acumula 37.882 desfechos fatais da doença. Também foram citados 12.954 novos testes positivos, ampliando assim para 2,09 milhões os casos conhecidos de contágio em todo o Estado.

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.974.016 (94%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 80.280 (4%) são casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais. A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 61,8% no início da noite (contra 62,4% na véspera), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.902 pacientes para um total de 3.078 leitos da modalidade em 301 hospitais.

Já o total de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid totaliza 119.430 (6%) desde março de 2020. Destas, 111 foram registradas nas últimas horas.

Vacinação

Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que foram aplicadas 379,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 170,8 milhões com a primeira dose e 155,4 milhões com a segunda dose ou dose única. Outros 47,8 milhões já receberam a dose de reforço.

