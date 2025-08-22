Política Embaixada dos Estados Unidos em Brasília se pronuncia após Alexandre de Moraes ameaçar punir bancos brasileiros: “Abuso”

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

A embaixada dos Estados Unidos disse que as declarações do ministro do Supremo “refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial”. (Foto: Antonio Augusto/STF)

A embaixada dos Estados Unidos se pronunciou na quinta-feira (21) sobre as ameaças de Alexandre de Moraes de punir bancos que aplicarem sanções impostas pelo país norte-americano em solo brasileiro. Em nota, o governo de Donald Trump afirmou que as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) “refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial”.

Por meio de nota enviada ao site Metrópoles, a representação diplomática dos Estados Unidos, em Brasília, afirmou que a legislação americana é ferramenta essencial de responsabilização e não pode ser enfraquecida sem gerar consequências financeiras significativas. Eles também questionam as ações de Alexandre de Moraes.

“Tais ações levantam sérias preocupações sobre o uso indevido da autoridade judicial para fins pessoais. Os líderes eleitos do Brasil agirão de forma decisiva para se opor a essa situação?”, questiona a embaixada.

A resposta dos Estados Unidos surge após Moraes afirmar, em entrevista à agência de notícias Reuters, que o uso da Lei Magnitsky foi “totalmente equivocado” contra ele e que, por ora, coloca instituições financeiras em uma situação difícil.

“Esse desvio de finalidade na aplicação da lei coloca até instituições financeiras em uma situação difícil. E não são só instituições financeiras brasileiras, mas são seus parceiros norte-americanos, são empresas norte-americanas que atuam no Brasil e também têm contas, investimentos, financiamentos de bancos brasileiros”, disse.

Moraes foi sancionado pelo governo do presidente Donald Trump com a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. Conforme a decisão, todos os eventuais bens do ministro nos EUA estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos EUA usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo.

O ministro também afirmou estar confiante de que conseguirá reverter as sanções por meio de canais diplomáticos ou de uma eventual contestação nos tribunais dos EUA.

A declaração de Moraes ocorre após a decisão da última segunda-feira (18) do ministro do STF, Flávio Dino, que declarou que qualquer bloqueio de ativos, cancelamento de contratos ou outras operações “dependem de expressa autorização” do STF. O ministro também determinou que o Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e outras organizações do sistema financeiro nacional sejam comunicados da decisão.

