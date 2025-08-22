Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Embaixada dos Estados Unidos em Brasília se pronuncia após Alexandre de Moraes ameaçar punir bancos brasileiros: “Abuso”

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A embaixada dos Estados Unidos disse que as declarações do ministro do Supremo “refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial”. (Foto: Antonio Augusto/STF)

A embaixada dos Estados Unidos se pronunciou na quinta-feira (21) sobre as ameaças de Alexandre de Moraes de punir bancos que aplicarem sanções impostas pelo país norte-americano em solo brasileiro. Em nota, o governo de Donald Trump afirmou que as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) “refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial”.

Por meio de nota enviada ao site Metrópoles, a representação diplomática dos Estados Unidos, em Brasília, afirmou que a legislação americana é ferramenta essencial de responsabilização e não pode ser enfraquecida sem gerar consequências financeiras significativas. Eles também questionam as ações de Alexandre de Moraes.

“Tais ações levantam sérias preocupações sobre o uso indevido da autoridade judicial para fins pessoais. Os líderes eleitos do Brasil agirão de forma decisiva para se opor a essa situação?”, questiona a embaixada.

A resposta dos Estados Unidos surge após Moraes afirmar, em entrevista à agência de notícias Reuters, que o uso da Lei Magnitsky foi “totalmente equivocado” contra ele e que, por ora, coloca instituições financeiras em uma situação difícil.

“Esse desvio de finalidade na aplicação da lei coloca até instituições financeiras em uma situação difícil. E não são só instituições financeiras brasileiras, mas são seus parceiros norte-americanos, são empresas norte-americanas que atuam no Brasil e também têm contas, investimentos, financiamentos de bancos brasileiros”, disse.

Moraes foi sancionado pelo governo do presidente Donald Trump com a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. Conforme a decisão, todos os eventuais bens do ministro nos EUA estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos EUA usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo.

O ministro também afirmou estar confiante de que conseguirá reverter as sanções por meio de canais diplomáticos ou de uma eventual contestação nos tribunais dos EUA.

A declaração de Moraes ocorre após a decisão da última segunda-feira (18) do ministro do STF, Flávio Dino, que declarou que qualquer bloqueio de ativos, cancelamento de contratos ou outras operações “dependem de expressa autorização” do STF. O ministro também determinou que o Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e outras organizações do sistema financeiro nacional sejam comunicados da decisão.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Crise com Estados Unidos: Lula diz que países ricos usam combate ao crime como “pretexto para violar soberania”
Pesquisa Quaest mostra fadiga da polarização de Lula contra Bolsonaro
https://www.osul.com.br/embaixada-dos-estados-unidos-em-brasilia-se-pronuncia-apos-alexandre-de-moraes-ameacar-punir-bancos-brasileiros-abuso/ Embaixada dos Estados Unidos em Brasília se pronuncia após Alexandre de Moraes ameaçar punir bancos brasileiros: “Abuso” 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul encerra primeiro semestre com queda de 17% no índice de mortes violentas
Política Supremo condena Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento
Política “Democracia não se faz com impunidade, omissão e covardia”, afirma Alexandre de Moraes
Mundo Em evento na Colômbia, Lula diz que países ricos usam combate ao crime como “pretexto para violar soberania”
Economia Ibovespa salta 2,6% no último pregão da semana; dólar recua
Mundo Polícia argentina cumpre mandados de busca após áudios vazados ligarem irmã de Milei a suposta cobrança de propina
Porto Alegre Porto Alegre registra chuva equivalente a quase todo o mês de agosto nesta sexta-feira
Porto Alegre Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos de terra em Porto Alegre
Política Defesa de Bolsonaro responde ao ministro Alexandre de Moraes e nega descumprimento de medidas: “Vazios de indícios”
Política Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 4,1 milhões em menos de dois anos e Carlos R$ 4,8 milhões em um ano, diz a Polícia Federal
Pode te interessar

Política O recado particular que Eduardo Bolsonaro mandou para Malafaia após ser chamado de “babaca”

Política Ministro do Supremo, André Mendonça diz que “bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo”

Política Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes diz que “respeito se dá pela independência” do Judiciário depois de fala de André Mendonça

Política Presidente do partido de Bolsonaro minimiza pedido de asilo do ex-presidente a Milei: “Não precisa pedir, atravessa um rio e está na Argentina”