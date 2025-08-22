Política Pesquisa Quaest mostra fadiga da polarização de Lula contra Bolsonaro

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Maioria dos brasileiros não quer nem Lula nem Bolsonaro em 2026. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A pesquisa Genial/Quaest divulgada na quinta-feira (21) indica que a maioria dos brasileiros não deseja nem a continuidade do presidente Lula (PT) nem o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto em 2026. Segundo o levantamento, 58% dos entrevistados rejeitam uma nova reeleição de Lula, mesmo índice registrado na pesquisa de julho. Outros 39% disseram apoiar a possibilidade de o petista tentar mais um mandato – uma oscilação positiva de um ponto percentual.

No caso de Bolsonaro, que está inelegível, a rejeição cresceu. Agora, 65% avaliam que ele deveria abrir mão de uma eventual candidatura e apoiar outro nome. Em julho, esse percentual era de 62%. Os que defendem sua permanência como candidato caíram de 28% para 26%, dentro da margem de erro.

A Quaest também questionou quem deveria ser o candidato da direita em um cenário sem Bolsonaro. Entre os eleitores que se identificam como bolsonaristas, a preferência recai sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 36%.

Quando considerados todos os eleitores, sem recorte ideológico, Michelle registra 16% das menções, tecnicamente empatada com Tarcísio, que tem 14%

O governador paulista também está dentro da margem de erro em relação a Ratinho Júnior, citado por 10%. Nesse cenário mais amplo, 21% rejeitam todos os nomes apresentados e 13% não responderam.

A pesquisa Quaest em cenário nacional foi realizada presencialmente entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios, entrevistando brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

A rejeição simultânea a Lula e Bolsonaro mostra que a maioria do eleitorado busca alternativas fora da polarização que dominou as últimas eleições presidenciais, embora o atual presidente lidere as intenções de voto contra todos os opositores em cenários de segundo turno levantados na mesma pesquisa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pesquisa-quaest-mostra-fadiga-da-polarizacao-de-lula-contra-bolsonaro/

Pesquisa Quaest mostra fadiga da polarização de Lula contra Bolsonaro

2025-08-22