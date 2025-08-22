Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Pesquisa Quaest mostra fadiga da polarização de Lula contra Bolsonaro

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Maioria dos brasileiros não quer nem Lula nem Bolsonaro em 2026. (Foto: Reprodução)

A pesquisa Genial/Quaest divulgada na quinta-feira (21) indica que a maioria dos brasileiros não deseja nem a continuidade do presidente Lula (PT) nem o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto em 2026. Segundo o levantamento, 58% dos entrevistados rejeitam uma nova reeleição de Lula, mesmo índice registrado na pesquisa de julho. Outros 39% disseram apoiar a possibilidade de o petista tentar mais um mandato – uma oscilação positiva de um ponto percentual.

No caso de Bolsonaro, que está inelegível, a rejeição cresceu. Agora, 65% avaliam que ele deveria abrir mão de uma eventual candidatura e apoiar outro nome. Em julho, esse percentual era de 62%. Os que defendem sua permanência como candidato caíram de 28% para 26%, dentro da margem de erro.

A Quaest também questionou quem deveria ser o candidato da direita em um cenário sem Bolsonaro. Entre os eleitores que se identificam como bolsonaristas, a preferência recai sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 36%.

Quando considerados todos os eleitores, sem recorte ideológico, Michelle registra 16% das menções, tecnicamente empatada com Tarcísio, que tem 14%

O governador paulista também está dentro da margem de erro em relação a Ratinho Júnior, citado por 10%. Nesse cenário mais amplo, 21% rejeitam todos os nomes apresentados e 13% não responderam.

A pesquisa Quaest em cenário nacional foi realizada presencialmente entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios, entrevistando brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

A rejeição simultânea a Lula e Bolsonaro mostra que a maioria do eleitorado busca alternativas fora da polarização que dominou as últimas eleições presidenciais, embora o atual presidente lidere as intenções de voto contra todos os opositores em cenários de segundo turno levantados na mesma pesquisa.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Polícia Federal deixa cela pronta para eventual prisão de Bolsonaro
https://www.osul.com.br/pesquisa-quaest-mostra-fadiga-da-polarizacao-de-lula-contra-bolsonaro/ Pesquisa Quaest mostra fadiga da polarização de Lula contra Bolsonaro 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Polícia argentina cumpre mandados de busca após áudios vazados ligarem irmã de Milei a suposta cobrança de propina
Porto Alegre Porto Alegre registra chuva equivalente a quase todo o mês de agosto nesta sexta-feira
Porto Alegre Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos de terra em Porto Alegre
Política Defesa de Bolsonaro responde ao ministro Alexandre de Moraes e nega descumprimento de medidas
Política Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 4,1 milhões em menos de dois anos e Carlos R$ 4,8 milhões em um ano, diz a Polícia Federal
Política Bolsonaro recebeu R$ 44 milhões desde 2023, quase metade em Pix
Política Líde­res evangé­li­cos não seguem o pastor Silas Mala­faia em crí­tica pública ao Supremo
Política Aprovado pela Câmara, o projeto que prevê proteção a crianças online levará um ano para entrar em vigor e deixa dúvidas sobre fiscalização, dizem especialistas
Política O procurador-geral da República pediu ao Supremo que a apuração de fraudes no INSS deixe a alçada do ministro Dias Toffoli
Agro Agronegócio: governo rebate críticas da bancada ruralista
Pode te interessar

Política Polícia Federal deixa cela pronta para eventual prisão de Bolsonaro

Política Lula diz que três mandatos como presidente incomodaram muita gente: “Imagina se tiver o quarto”

Política “Foi o calor da emoção”, diz Flávio sobre Eduardo xingar Jair Bolsonaro

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil