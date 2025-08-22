Inter No Mineirão, Inter encara neste sábado o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

A preparação da equipe colorada para o duelo com o Cruzeiro foi finalizada nessa sexta-feira (22). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após a eliminação na Copa Libertadores, resta à equipe do Inter trabalhar para a recuperação no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (23), o Colorado visita o Cruzeiro, às 18h30min no Mineirão, em partida válida pela 21ª rodada. No primeiro turno, o time de Roger Machado havia vencido o Cruzeiro por 3 a 0 no Beira-Rio.

Com 24 pontos, o Inter ocupa a 12ª posição na tabela de classificação. A preparação da equipe colorada para o duelo com o Cruzeiro foi finalizada nessa sexta-feira (22). Pela manhã, o grupo fez os últimos trabalhos antes de embarcar para a capital mineira.

Na noite da última quarta-feira (20), diante de 43,5 mil torcedores no Estádio Beira-Rio, o Colorado perdeu por 2 a 0 a partida de volta contra o Flamengo pelas oitavas-de-final da Libertadores, após derrota por 1 a 0 no primeiro duelo, e foi eliminado da competição continental.

Após o confronto, o técnico Roger Machado falou sobre os rumores a respeito de sua demissão e projetou o restante da temporada. “(O objetivo agora é) retomar o Campeonato Brasileiro. Fazer a mesma sequência que nós fizemos na minha chegada ano passado. A possibilidade da gente voltar a estar em zona de Libertadores. Essa é a motivação a partir de agora. (…) Se aventa minha saída há dois meses. (…) Eu não sou treinador do Inter, eu estou treinador. Aqui estarei enquanto a direção entender que possa surtir frutos.”

Jogadores relacionados

Confira abaixo a lista com os jogadores do Inter que foram relacionados para a partida conta o Cruzeiro:

– Goleiros: Anthoni e Rochet;

– Laterais: Alan Benítez, Bernabei e Braian Aguirre;

– Zagueiros: Clayton Sampaio, Juninho, Victor Gabriel e Vitão;

– Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Luis Otávio e Richard;

– Meias: Alan Patrick, Allex, Bruno Tabata, Gustavo Prado e Oscar Romero;

– Atacantes: Borré, Carbonero, Raykkonen, Ricardo Mathias e Wesley.

