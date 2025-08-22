Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025
Com foco em ajustes táticos e concentração total, o Inter encerrou os treinos no CT antes de encarar o Cruzeiro no Mineirão.Foto: Ricardo Duarte/Internacional
O Inter encerrou na manhã desta sexta-feira (22) os preparativos para enfrentar o Cruzeiro, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste sábado (23), às 18h30min, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.
Após o último treino em Porto Alegre, a delegação colorada embarcou à tarde rumo à capital mineira, com chegada prevista para o início da noite. A equipe viaja com foco total em buscar pontos fora de casa e manter a evolução na tabela.
Com 24 pontos conquistados, o Inter ocupa atualmente a 12ª colocação no Brasileirão. No primeiro turno, o Colorado venceu o Cruzeiro por 3 a 0 no Beira-Rio, resultado que serve de motivação para repetir o desempenho como visitante.
Embora a escalação oficial ainda não tenha sido divulgada, há expectativa de ajustes táticos por parte do técnico Roger Machado, que busca recuperar a confiança da torcida e da diretoria antes da parada para a Data FIFA.