Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Esporte Raphinha merece a Bola de Ouro? Os números dizem que sim

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha foi eleito “Player of the Season” na LaLiga e na Champions League segundo o Sofascore, com notas superiores a Salah e Kimmich. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Raphinha, do Barcelona, viveu uma temporada de ouro. Com atuações consistentes e estatísticas impressionantes tanto na LaLiga quanto na Champions League, o brasileiro foi eleito “Player of the Season” pelo Sofascore, superando nomes consagrados do futebol europeu.

Desempenho na temporada

Nota na LaLiga: 7,80 — a maior da competição

Nota na Champions League: 8,24 — sendo a melhor nota entre os jogadores de linha.  

Prêmios: Melhor jogador da temporada pela Sofascore, entregue no Sunset Sports Festival, na Croácia

Essas notas são calculadas com base em métricas detalhadas: gols, assistências, dribles, ações defensivas e até erros. A consistência de Raphinha em campo foi traduzida em números que o colocam entre os melhores do mundo.

Além dos troféus, Raphinha teve sua imagem estampada em outdoors nas principais capitais do futebol mundial. Ao lado de outros vencedores como Mohamed Salah (Premier League), Mattia Zaccagni (Serie A) e Achraf Hakimi (Ligue 1), o brasileiro consolidou sua posição na elite do futebol europeu.

Embora a premiação da France Football seja decidida por votos e opiniões, os dados colocam Raphinha como um forte candidato. Mesmo que não leve o troféu, os reconhecimentos já conquistados provam que ele foi um dos jogadores mais impactantes da temporada.

