Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Grêmio Sorteio da Copa do Mundo 2026 será em Washington

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Evento acontece em 5 de dezembro e marca o início da primeira Copa com 48 seleções.

Foto: Reprodução/Fifa
Evento acontece em 5 de dezembro e marca o início da primeira Copa com 48 seleções. (Foto: Reprodução/Fifa)

A Fifa confirmou a data, o local e o horário do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México. O evento acontecerá no dia 5 de dezembro, às 13 horas, no Kennedy Center, em Washington, D.C., cidade que, curiosamente, não está entre as sedes do torneio.

O anúncio foi feito em um evento na Casa Branca, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Durante a cerimônia, Trump chegou a segurar a taça da Copa e foi presenteado com um ingresso simbólico para a grande final.

Além dos detalhes esportivos, o evento também abordou temas políticos, como a facilitação na emissão de vistos para visitantes durante o torneio — uma medida que pode impactar positivamente o turismo e a participação internacional.

A Copa do Mundo de 2026 marcará a estreia do novo formato com 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes. A fase de grupos será disputada entre os dias 11 e 27 de junho, com 72 partidas espalhadas pelas sedes dos três países.

O mata-mata começa em 28 de junho e vai até 3 de julho, passando por 14 cidades. A partir das quartas de final, todos os jogos serão realizados exclusivamente nos Estados Unidos.

A grande decisão está marcada para o dia 19 de julho, no estádio MetLife, em Nova Jersey. A expectativa é de um torneio histórico, com recorde de participantes e uma logística inédita envolvendo três nações.

Erick Noriega chega ao Grêmio com uma história que vai além do futebol
Raphinha merece a Bola de Ouro? Os números dizem que sim
