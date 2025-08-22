Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Erick Noriega chega ao Grêmio com uma história que vai além do futebol

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

O defensor peruano revelou que há três anos estava fora do futebol e trabalhava com o tio antes de iniciar sua ascensão até o Grêmio.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
O defensor peruano revelou que há três anos estava fora do futebol e trabalhava com o tio antes de iniciar sua ascensão até o Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O futebol costuma ser palco de histórias improváveis — e a de Erick Noriega é uma das mais inspiradoras. Apresentado oficialmente pelo Grêmio, o zagueiro e volante peruano de 23 anos vive hoje um momento que, há poucos anos, parecia distante demais para ser real.

Antes de vestir a camisa tricolor, Noriega passou por um período fora do futebol. 

“Dois anos atrás estava jogando na segunda divisão e três anos atrás estava trabalhando com meu tio, nem jogava futebol.”

Esse hiato na carreira não foi por falta de talento, mas por circunstâncias que o afastaram temporariamente dos campos. Trabalhando com o tio, longe dos holofotes, ele manteve o sonho vivo — mesmo quando parecia impossível.

O retorno ao futebol aconteceu com força. Noriega se destacou no Universidad San Martín, no Campeonato Peruano, e chamou atenção pela consistência defensiva e liderança em campo. O Grêmio, atento ao mercado sul-americano, viu potencial no atleta polivalente e apostou em sua contratação.

Na apresentação oficial publicada pelo Grêmio, o clube destacou a chegada do defensor como parte do projeto de reforço para a temporada. Noriega assinou contrato até o fim de 2028 e já treina com o grupo principal. 

Para Noriega, vestir a camisa de um gigante brasileiro é mais do que uma conquista profissional, é a validação de uma jornada de superação.

“É um sonho estar aqui. Trabalhei muito para isso e agradeço a Deus por essa oportunidade”, disse o jogador.

