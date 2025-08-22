Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Esporte Brasil estreia contra a Grécia no Mundial de Vôlei em busca de título inédito

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Com Gabi liderando o ataque e Júlia Kudiess brilhando no bloqueio, o Brasil estreia com força total no Mundial da Tailândia.

Foto: Divulgação Volleyball World
Com Gabi liderando o ataque e Júlia Kudiess brilhando no bloqueio, o Brasil estreia com força total no Mundial da Tailândia. (Foto: Divulgação Volleyball World)

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei iniciou sua caminhada no Campeonato Mundial nesta sexta-feira (22), enfrentando a Grécia às 9h30min, em Chiang Mai, na Tailândia. A partida marca o início da campanha por um título inédito, após quatro vice-campeonatos na história da competição.

Sob o comando de Zé Roberto, o Brasil chega embalado após conquistar o segundo lugar na Liga das Nações (VNL), perdendo a final para a Itália. A equipe mistura experiência e juventude, com nomes como Gabi Guimarães, Macris e Júlia Kudiess, esta última eleita para a Seleção Ideal da VNL.

Próximos confrontos

O Brasil está no Grupo C, ao lado de França, Porto Rico e Grécia. Confira os jogos da fase classificatória:

22 de agosto – Brasil x Grécia – 9h30

24 de agosto – Brasil x França – 9h30

26 de agosto – Brasil x Porto Rico – 9h30

As fases eliminatórias seguem com as oitavas entre 29 de agosto e 1º de setembro, quartas nos dias 3 e 4, semifinais em 6 de setembro e a grande final no dia 7.

Elenco convocado

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

