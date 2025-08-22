Mundo Tarifas vão reduzir em 4 trilhões de dólares o déficit do governo americano, diz Trump

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Anteriormente, o presidente americano tinha dito os lucros do regime tarifário iriam pagar toda a dívida nacional americana de US$ 37 trilhões. Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as tarifas vão ajudar a reduzir o déficit do governo em US$ 4 trilhões, inferindo que esse seria o motivo da alta do mercado de ações nesta sexta-feira (22).

“Mercado acionário subia quase mil pontos há 10 minutos”, disse o presidente, inferindo que o impulso para os ganhos das ações teria vindo do dado sobre redução do déficit. Presidente concede entrevista e fez anúncios associados à Copa do Mundo da Fifa na Casa Branca, em Washington D.C.

Anteriormente, o presidente americano tinha dito os lucros do regime tarifário iriam pagar toda a dívida nacional americana de US$ 37 trilhões.

Para efeito de comparação, os US$ 4 trilhões agora citados é quase o dobro de todo o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Apesar do otimismo do presidente americano, analistas do mercado têm visto uma ajuda bem menor vinda das tarifas para os planos de Trump de reduzir a dívida pública.

Alertas vêm de alguns dos setores mais importantes da economia . No setor privado, o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, acredita que os Estados Unidos estão caminhando para uma crise previsível.

Trump disse que o sorteio da Fifa ocorrerá no Kennedy Center, em Washington, no dia 5 de dezembro. Presidente recebeu ainda o primeiro ticket para a Copa do Mundo da Fifa.

Presidente afirmou que ruas de Washington estão seguras agora, com pessoas saindo e indo a restaurantes. “Chicago será nossa próxima depois dessa”, disse.

Trump afirmou que pode prolongar emergência nacional em Washington D.C. Se houver necessidade.

Trump citou ainda que pode agir em cidades como Chicago e Nova York no combate ao crime.

(Com O Estado de S.Paulo)

