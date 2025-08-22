Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Grêmio João Pedro projeta retorno ao Grêmio após grave lesão

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Após quase três meses de recuperação, lateral voltou a treinar com bola e pode ser opção para o jogo contra o Ceará.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Após quase três meses de recuperação, lateral voltou a treinar com bola e pode ser opção para o jogo contra o Ceará. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O lateral-direito João Pedro está próximo de voltar a vestir a camisa do Grêmio após quase três meses afastado por conta de uma grave lesão. O jogador sofreu uma fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo durante a vitória sobre o Bahia, em maio, e passou por cirurgia dois dias depois. Desde então, iniciou um processo intenso de recuperação física e emocional.

Em entrevista divulgada pela assessoria do clube, João Pedro revelou os desafios enfrentados durante o período fora dos gramados:

“Foi um período muito difícil, ninguém gosta de ficar de fora. Mas procurei manter a cabeça firme e focar na recuperação. Contei com o apoio da minha família, dos companheiros e da comissão para voltar bem.”

O atleta, de 28 anos, renovou contrato com o Grêmio até o fim de 2027 e já está liberado para treinar com os demais companheiros. A comissão técnica acompanha de perto sua readaptação ao ritmo de jogo, priorizando uma volta segura e gradual.

João Pedro pode ser relacionado para o jogo contra o Ceará, neste sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio. Caso não esteja 100% pronto, a estreia pós-lesão deve ocorrer no duelo contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 31.

“Agora me sinto bem e motivado para ajudar a equipe. Tenho treinado normalmente e trabalhado para retomar o ritmo. Estou nessa expectativa de voltar a jogar e competir, para contribuir dentro de campo e retribuir todo o apoio que recebi nesse tempo afastado”, completou o jogador.

A volta de João Pedro representa um alívio para o técnico Mano Menezes, que passou semanas improvisando atletas na lateral-direita. Com a chegada de Marcos Rocha e o retorno do camisa 18, o Grêmio volta a ter opções de ofício para o setor. Sem opções no elenco devido às lesões de João Lucas e João Pedro, e a venda de Igor Serrote para o mundo árabe, Mano teve de optar pela entrada dos volantes Camilo e Richard naquela faixa do campo.

