Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Fanni Pigniczki usou trilha da série “Senna” em homenagem ao ídolo brasileiro. Foto: Ivan Carvalho/CBG Fanni Pigniczki usou trilha da série “Senna” em homenagem ao ídolo brasileiro. (Foto: Ivan Carvalho / CBG) Foto: Ivan Carvalho/CBG

O Mundial de Ginástica Rítmica de 2025, realizado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, foi palco de uma homenagem inesperada e comovente a um dos maiores ídolos do esporte brasileiro: Ayrton Senna. A ginasta búlgara Fanni Pigniczki surpreendeu o público ao dedicar sua apresentação ao tricampeão mundial de Fórmula 1.

Fanni entrou em cena vestindo um collant estilizado com elementos visuais que remetiam ao capacete icônico de Senna — com as cores verde, amarelo e azul em destaque — e utilizou um arco personalizado com detalhes que evocavam velocidade e movimento, características marcantes do piloto brasileiro. A escolha estética foi pensada para reforçar o vínculo entre a apresentação e a figura homenageada.

A trilha sonora da série foi outro ponto alto da apresentação. Fanni utilizou trechos da trilha da série “Senna”, produzida pela Netflix, que narra a trajetória do piloto com intensidade e sensibilidade. A música, carregada de emoção, ajudou a criar uma atmosfera de respeito e admiração, tocando o coração dos espectadores presentes.

Apesar da beleza e da carga simbólica da apresentação, Fanni não conseguiu avançar à final do aparelho arco. Ela recebeu a nota 26.650, ficando na 26ª colocação. No ranking geral, ocupa a 25ª posição, mas ainda mantém esperanças de alcançar a final do individual geral. Para isso, precisa subir para o top-18 nas apresentações de fita e maças, que serão realizadas na quinta-feira. A homenagem repercutiu nas redes sociais e entre os fãs brasileiros, que se emocionaram com o gesto da atleta.

