Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Mensagem enviada a embaixadas dos EUA e de Israel dizia: “Plantamos uma bomba e vamos matar todos os judeus”. (Foto: Reprodução)

As embaixadas dos Estados Unidos e de Israel em Buenos Aires, Argentina, sofreram, nessa quarta-feira (18), ameaças de ataque com bomba. Segundo o jornal argentino Clarín, o suposto atentado foi notificado por e-mail, especificamente, dois.

Fontes policiais contaram à agência de notícias Télam que o texto enviado por e-mail dizia: “Plantamos uma bomba e vamos matar todos os judeus”.

Depois de ser acionada para verificar a embaixada de Israel, a Polícia de Buenos Aires evacuou o prédio e o trânsito na Avenida Mayo ficou bloqueado preventivamente. Depois das 11h, porta-vozes da polícia afirmaram que, após a inspeção do esquadrão antibomba da Polícia Federal Argentina na embaixada de Israel, foi estabelecido que não havia elementos suspeitos.

Por outro lado, a embaixada norte-americana não precisou ser evacuada. “Não há ameaças críveis, continuamos a operar normalmente”, explicaram figuras diplomáticas ao Clarín. A segurança no exterior do edifício também foi reforçada devido à crise no Médio Oriente.

Líbano

As ameaças de ataque na Argentina ocorrem no mesmo dia em que milhares de libaneses protestam pela causa palestina em frente a embaixada dos Estados Unidos, em Beirute, capital do Líbano.

A manifestação começou ainda na noite de terça (17), depois que uma explosão em um hospital da Faixa de Gaza matou pelo menos 500 pessoas. Países árabes e ligados a Palestina acusaram Israel de cometer o ataque.

Já o governo israelense negou a autoria do ataque no hospital e disse que ele foi provocado por um foguete do grupo Jihad Islâmica na Palestina, ligado ao Hamas. Reforçando essa narrativa, o presidente norte-americano Joe Biden declarou que há evidências de que Israel não está por trás do bombardeio em Gaza.

França

Seis aeroportos franceses precisaram ser fechados após ameaças de bomba na manhã dessa quarta. Os aeroportos de Lille, Lyon, Nice, Nantes, Toulouse e Beauvais, em Paris, precisaram ser evacuados. Em Lyon, o tráfego já foi retomado. As ameaças, segundo a polícia, foram recebidas por e-mail.

Segundo a imprensa europeia, nenhum avião pode decolar destes aeroportos, mas alguns continuam aterrissando. Nesses casos, os passageiros são desembarcados sem passar pelo terminal ou aguardam dentro do avião.

A Direção Geral da Aviação Civil confirmou os “alertas de bombas” e evacuações nos terminais de Lille, Lyon, Toulouse e Beauvais, sem revelar detalhes.

Em Nice, “houve apenas um alerta de pacote suspeito, algo habitual, que forçou o estabelecimento de um perímetro de segurança, mas tudo voltou à normalidade”, informou o aeroporto.

No aeroporto comercial de Lyon, “as dúvidas foram dissipadas e o tráfego foi retomado”, informou a administração do local.

Em nota, o Aeroporto de Lille afirmou que “os serviços de segurança do Estado estão no local”, e, segundo um porta-voz, “o terminal foi evacuado às 5h30 (Horário de Brasília)”, informou uma porta-voz, e três voos foram desviados.

A França está em alerta de “emergência para atentado” desde o assassinato na sexta-feira (13) de um professor em um ataque islamita. Desde então, o país registrou várias ameaças de bomba.

