Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Governo israelense alega que gravação provaria autoria de Jihad Islâmica. (Foto: Getty Images)

Israel divulgou nessa quarta-feira (18), uma gravação de uma suposta ligação interceptada entre dois agentes do grupo terrorista Hamas, na qual discutem como o hospital al-Ahli, alvo de um ataque na terça (17), teria sido atingido por um foguete fracassado disparado de dentro da Faixa de Gaza. A explosão no hospital deixou ao menos 500 pessoas mortas.

O Hamas acusou Israel de ser o responsável pelo ataque aéreo. Já os militares israelenses atribuíram a autoria da explosão à Jihad Islâmica, um grupo menor e mais radical que frequentemente trabalha com o Hamas. O principal porta-voz do exército israelense, contra-almirante Daniel Hagari, disse que não houve ataques aéreos, terrestres ou navais na área no momento da explosão. A Jihad Islâmica rejeitou as alegações.

A transcrição da conversa divulgada pelo governo israelense mostra duas pessoas, supostamente vinculadas ao grupo terrorista Hamas, discutindo os danos causados pela explosão. “Estão dizendo que pertence à Jihad Islâmica Palestina”, diz um deles, e o outro responde: “É nosso?”. O orador original continua: “Eles estão dizendo que os estilhaços do míssil são estilhaços locais e não como os estilhaços israelenses”. “Eles atiraram vindo do cemitério atrás do hospital, e o tiro falhou e caiu sobre eles”, continua.

O porta-voz Daniel Hagari disse: “Verificamos esta interceptação com outras fontes de inteligência para confirmar sua precisão”. Entretanto, veículos internacionais como a rede britânica BBC e o The Guardian não conseguiram checar, de forma independente, a veracidade do conteúdo.

O Hamas divulgou um comunicado afirmando que seus oponentes estão tentando “em vão desmentir a sua comissão do massacre”, apresentando “uma narrativa falsa e divulgando-a através de propaganda flagrante e conversas que não tocam a realidade”.

Estados Unidos

Uma análise preliminar feita por membros da inteligência dos Estados Unidos indica que a explosão em um hospital de Gaza teria sido causada por um foguete de origem de um grupo palestino, revelou a porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, Adrienne Watson.

“Embora continuemos a coletar informações, nossa avaliação atual, baseada na análise de imagens aéreas e de interceptações, é que Israel não é responsável pela explosão no hospital em Gaza”, disse Adrienne.

As agências de inteligência norte-americanas levaram em consideração um vídeo mostrando o foguete vindo de uma direção diferente das posições militares israelenses, disseram autoridades para o jornal norte-americano “The New York Times.”

Mais cedo, Joe Biden, enquanto discursava ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou ter visto um conteúdo feito pelo Departamento de Defesa dos EUA sobre a autoria do ataque.

“Com base no que vi, parece que foi obra do outro lado, não por vocês (Israel)”.

Se confirmada, a conclusão contrariaria a versão apresentada pelo Governo de Gaza, que acusa Israel pela explosão.

