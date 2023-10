Mundo Sétimo avião com brasileiros resgatados em Israel deve chegar nesta madrugada no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Até este momento, cinco aeronaves já voltaram ao Brasil, trazendo 916 repatriados, além de 24 animais de estimação. Foto: Divulgação/FAB Até este momento, cinco aeronaves já voltaram ao Brasil, trazendo 916 repatriados, além de 24 animais de estimação. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sétima aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que está repatriando brasileiros na zona de guerra entre Israel e Hamas decolou de Tel Aviv, em Israel, às 12h40min (horário de Brasília) desta quarta-feira (18), trazendo 219 passageiros. A previsão de pouso é para 0h20min desta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro (RJ).

Conforme o Planalto, as missões da operação “Voltando em Paz” continuarão até que todos os brasileiros que pediram para regressar ao País sejam repatriados. Nesta quarta, o governo informou que faltam cerca de 150 pessoas para serem resgatadas.

Até este momento, cinco aeronaves já voltaram ao Brasil, trazendo 916 repatriados, além de 24 animais de estimação:

11/10 – Primeira aeronave pousa em Brasília com 211 passageiros;

12/10 – Segunda aeronave pousa no Rio de Janeiro com 214 passageiros e 4 pets;

13/10 – Terceira aeronave pousa em Recife e Guarulhos com 69 passageiros;

14/10 – Quarta aeronave pousa no Rio de Janeiro com 207 passageiros e 4 pets;

15/10 – Quinta aeronave pousa no Rio de Janeiro com 215 passageiros e 16 pets.

A sexta aeronave é um avião da Presidência da República que buscará os cerca de 30 brasileiros que aguardam para sair da Faixa de Gaza. O avião, aguardava em Roma, na Itália, e decolou na manhã desta quarta com destino a Al-Arish, no Egito. O aeroporto fica a cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza.

O pouso em Al-Arish será feito para descarregar os purificadores de água e kits de assistência humanitária que o governo brasileiro enviou para ajudar Gaza. Após, o avião seguirá para Cairo, capital do Egito, onde aguardará o transporte dos brasileiros que estão em Gaza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/setimo-aviao-com-brasileiros-resgatados-de-israel-deve-desembarcar-nesta-madrugada-no-rio-de-janeiro/

Sétimo avião com brasileiros resgatados em Israel deve chegar nesta madrugada no Rio de Janeiro

2023-10-18