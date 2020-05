Mundo Embaixador chinês em Israel é encontrado morto em Tel Aviv

17 de Maio de 2020

A polícia não informou a causa da morte do embaixador, que tinha 57 anos e havia assumido o cargo em fevereiro Foto: Reprodução A polícia não informou a causa da morte do embaixador, que tinha 57 anos e havia assumido o cargo em fevereiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O embaixador da China em Israel, Du Wei, foi encontrado morto dentro de casa, no subúrbio de Tel Aviv, neste domingo (17), informou um porta-voz da polícia israelense.

A polícia não informou a causa da morte do embaixador, que tinha 57 anos e havia assumido o cargo em fevereiro, segundo informações da própria embaixada chinesa no país. “Unidades da polícia estão no local, como acontece em procedimentos regulares”, disse o porta-voz.

O canal israelense 12 TV citou um funcionário dos serviços médicos de emergência, dizendo que os indícios são de que Du Wei morreu durante o sono, por causas naturais.

Ele escreveu em um artigo no jornal Jerusalem Post, em meados de março, que teve que fazer duas semanas de auto isolamento em sua chegada ao país. O embaixador era casado e tinha um filho.

Sua morte ocorre menos de uma semana depois que o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, visitou Jerusalém, criticando abertamente as ações da China durante a pandemia do novo coronavírus, além de pedir aos líderes israelenses que parem de assinar grandes acordos de infraestrutura e comunicação com empresas chinesas.

