Notas Mundo Embaixador dos EUA culpa China por ameaça global de coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

O embaixador dos Estados Unidos em Londres disse que a China havia ameaçado o mundo ao suprimir informações sobre o surto de coronavírus, permitindo que o vírus se propagasse muito além das fronteiras do país asiático. “Primeiro, (a China) tentou suprimir as notícias”, escreveu o embaixador Woody Johnson em um artigo do jornal The Times.

