Notas Mundo Mexicanos temem surto de saques em meio a assaltos

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Os mexicanos estavam temerosos de que as medidas para conter o surto de coronavírus levem a saques generalizados na quarta-feira depois que criminosos roubaram lojas fechadas e publicaram apelos nas redes sociais para que as pessoas pilhem estabelecimentos comerciais. Na terça, a polícia da Cidade do México prendeu 10 pessoas que tentaram roubar lojas de quatro bairros.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário