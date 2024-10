Acontece Embaixadora do Turismo brasileiro, Mônica chega a Porto Alegre em avião temático

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

A personagem viajou no avião temático da Turma da Mônica. Foto: Ramiro Sanchez A personagem viajou no avião temático da Turma da Mônica. (Foto: Ramiro Sanchez) Foto: Ramiro Sanchez

Embaixadora do Turismo brasileiro desde 2008 por representar a identidade e a cultura nacional, a Mônica, personagem dos quadrinhos de Mauricio de Sousa, desembarcou em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (21), em um dos primeiros voos que chegaram à capital gaúcha na retomada das operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho. E não foi em qualquer aeronave: a personagem viajou no avião temático da Turma da Mônica, operado pela GOL, que saiu às 8h55min do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e pousou em solo gaúcho por volta de 10h40min.

No desembarque, aguardando a personagem que comemorou 60 anos em 2023, estava a CEO da Vila da Mônica Gramado, Manoela Moschem. “A reabertura do aeroporto representa muito não apenas para a Vila da Mônica, mas para Gramado e para todo o turismo da Serra Gaúcha. Ficamos muito felizes com a chegada da Mônica, a bordo do avião temático, para marcar este momento tão relevante”, destacou Manoela.

Na área de desembarque doméstico, a Mônica participou da reinauguração do quiosque da Vila da Mônica Gramado, que estava fechado desde as inundações que devastaram o Rio Grande do Sul, em maio, e interromperam as operações do Aeroporto Salgado Filho. O quiosque de 9m² conta com uma poltrona ornada com Sansões, o coelhinho símbolo da personagem mais conhecida da Turminha.

A reabertura do aeroporto vem sendo aguardada com expectativa pelos operadores do turismo gaúcho, especialmente da Serra Gaúcha. No caso da Vila da Mônica Gramado, a expectativa se justifica pelos números obtidos desde a inauguração do parque, em 2022: mais da metade das 250 mil pessoas que visitaram a atração chegaram ao Estado pelo aeroporto de Porto Alegre, vindas de outros Estados brasileiros – especialmente de Santa Catarina e São Paulo. Com a retomada das operações do Salgado Filho, o parque espera receber neste final de ano um número de visitantes igual ou superior ao de 2023, quando mais de 34 mil pessoas passaram pela Vila da Mônica.

Sobre a Vila da Mônica Gramado

A Vila da Mônica Gramado é um parque coberto e climatizado, voltado para a família, com mais de 20 atrações ambientadas no bairro do Limoeiro, onde a Turma da Mônica vive as suas aventuras. Localizado às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, o parque foi construído em um complexo com área total de 25 mil m², sendo 5 mil m² dedicados a atrações como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco e da Milena, além de uma infraestrutura completa para que as famílias passem o dia se divertindo com segurança.

Primeiro e único parque da América Latina a conquistar o selo LEED Platinum, que o coloca entre as edificações mais sustentáveis do mundo, a Vila da Mônica Gramado ficou entre os 10 melhores parques de diversão do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024. Ao longo de dois anos de funcionamento, a Vila já recebeu mais de 250 mil visitantes. Mais informações: www.viladamonica.com.br ou @ viladamonicagramado.

