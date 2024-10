Acontece CIEE-RS inicia a semana com 3,6 mil vagas de estágio no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

As bolsas podem chegar a um salário de R$ R$ 1.950,00 Foto: Divulgação (Foto: Wilson Dias/ABr) Foto: Divulgação

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul está com processos seletivos abertos em todas as regiões do estado para a contratação de mais de 3,6 mil estagiários. As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas. As bolsas podem chegar a um salário de R$ R$ 1.950,00.

Através do site do CIEE-RS é possível obter mais informações e realizar o cadastro.

Confira abaixo a tabela:

Curso Cidade BAE Oferta Engenharia Elétrica, Técnico Eletrônica e Técnico Eletrotécnica POA R$ 1.800,00 24/65629-2 Arquitetura POA R$ 1.412,00 24/53785-4 Pedagogia e Magistério POA R$ 1.000,00 24/53422-7 Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica Canoas R$ 1.600,00 24/61892-7 Arquitetura e Engenharia Civil Canoas R$ 1.000,00 24/56842-3 Engenharia Mecânica e Engenharia Produção Esteio R$ 1.300,00 24/58709-6 Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica POA R$ 1.950,00 24/65877-5 Administração e Comércio Exterior Bento Gonçalves R$ 1.500,00 à R$ 1.800,00 24/60012-2 Ensino médio e Técnico Eletrotécnica Montenegro R$ 1.696,20 24/54434-6 Engenharia Automação e Engenharia Elétrica POA R$ 1.800,00 24/65657-8 Ensino médio e Técnico Mecânica Montenegro R$ 1.696,20 24/54497-4 Administração Bento Gonçalves R$ 1.428,53 24/58354-6

Além desses destaques, no site Conjuntos é possível pesquisar vagas disponíveis em até cinco cidades e por até cinco cursos ou áreas de atuação. Confira o número de vagas por unidade operacional do CIEE-RS: Porto Alegre: 1514; Novo Hamburgo: 374; Gravataí: 517; Caxias do Sul: 415; Passo Fundo: 236; Lajeado: 193; Santa Maria: 133; Pelotas: 170 e Santo Ângelo: 106.

2024-10-21