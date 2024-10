Acontece Banrisul terá como foco a retomada da economia em presença no X Fórum Oportunidades

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

O objetivo do Banrisul é fomentar a economia do estado com financiamento Foto: Divulgação Em junho, a carteira de crédito do Banrisul alcançou R$ 54,7 bilhões, com crescimento de 6,2% em relação a junho de 2023. (Foto: Divulgação/Banrisul)

O X Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande contará com a participação de diversas autoridades e especialistas, incluindo o presidente do Banrisul, Fernando Lemos. Em um momento crucial para o estado, o banco tem desempenhado um papel importante no fortalecimento da economia regional, com iniciativas voltadas para o momento atual de recuperação.

O presidente considera que será um evento de possibilidades para um debate que trará uma visão ampla de como o estado ficou após a tragédia, mas, sobretudo, para “construir em cima dos novos modelos que se fazem necessários para o desenvolvimento para a economia do Rio Grande do Sul”, afirma Lemos.

Com o fechamento do aeroporto Salgado Filho em 3 de maio, o setor do turismo foi duramente afetado, impactando diretamente na economia do Rio Grande do Sul. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou o retorno de 70% das operações nesta segunda-feira (21). Lemos comenta que a volta do aeroporto possibilitará “um final do ano com o turismo bem mais implementado”.

O objetivo do Banrisul é fomentar a economia do estado com financiamento, “nós temos feito isso pesadamente, já estamos investindo muito, sobretudo, no setor rural. Nós lançamos um plano safra de mais de R$ 12 bilhões. Nós também temos uma relação muito forte com todas as outras empresas do setor comercial e industrial do Rio Grande do Sul”, afirma o presidente do banco.

No time de painelistas confirmados constam nomes como: Fernando Lemos, presidente do Banrisul; Ronaldo Santini, secretário do Turismo do RS; César Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros; Fernando Lucchese, diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira; Mauro Pilz, diretor da Reiter Log; Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC; Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil; Cláudio Bier, presidente do Sistema FIERGS; Sergio Canova Junior, diretor da Partner at McKinsey & Company; Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS; Nei Manica, presidente da Cotrijal; e Fernando Postal, diretor de Desenvolvimento do Banrisul. A abertura será feita pelo governador Eduardo Leite.

A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, será responsável pelo encerramento do evento.

O X Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatú e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O evento no dia 7 de novembro contará com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

O encontro é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 também pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

