Vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto recebe honraria do Supremo Tribunal Militar

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Paulo Sérgio Pinto com medalha de distinção ao lado do Prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei e do juiz federal, Dr. Alcides Alcaraz. Foto: O Sul Foto: O Sul

Foi realizada nesta sexta-feira (18), na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, a cerimônia solene que marca a entrega das condecorações de Ordem do Mérito Judiciário Militar pelo Supremo Tribunal Militar em Porto Alegre. No evento cinco pessoas foram condecoradas com a honraria, entre elas o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

“Para mim, é uma honra viver esse momento, eu que venho de uma família composta por militares, sendo fã das forças armadas e, claro, da justiça militar, que é um esteio de ordem e disciplina.” afirma Paulo Sérgio Pinto.

Entregue pelo juiz federal da união, dr. Alcides Alcaraz, Paulo Sérgio recebe a medalha de distinção, condecoração que reconhece o trabalho admirável prestado pelo agraciado à humanidade e as práticas e serviços relevantes em prol do interesse e da imagem pública da corporação. ” A medalha traz um orgulho e emoção muito grande, pois nessa linha da vida, uma honraria tão grande como essa faz com que minha família e eu nos sentimos engrandecidos pelo reconhecimento do trabalho feito ao longo dos anos.” conclui o vice-presidente.

Além do juiz e proponente da medalha de distinção a Paulo Sérgio, Dr. Alcides Alcaraz Gomes, estiveram presentes na cerimônia o ex General Fernando Sérgio Galvão, a Dra. Natasha Maldonado, juíza federal da Justiça Militar, além de sociedade civil e autoridades. “Significa um dia de comemoração, e celebrar aqueles que estão ao lado da instituição” ressalta o juiz federal, dr. Alcides Gomes.

A Ordem do Mérito Judiciário Militar é uma homenagem, criada pelo Superior Tribunal Militar em junho de 1957, destinada a premiar pessoas e instituições, tanto públicas quanto privadas, nacionais ou estrangeiras por meio da concessão das insígnias, forma de emblema que identifica uma instituição, um cargo ou o estatuto social de uma determinada pessoa.

