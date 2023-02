Notícias Embaixadora norte-americana diz que discutiu com Lula temas de viagem aos Estados Unidos: mudança climática, direitos humanos e democracia

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Elizabeth Bagley na apresentação de suas credenciais ao presidente Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A nova embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, disse que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre mudanças climáticas, direitos humanos e fragilidades da democracia durante encontro no Palácio do Planalto, em Brasília. Esses temas deverão ser tratados por Lula e o presidente dos EUA, Joe Biden, em encontro no dia 10 de fevereiro.

Bagley deu a declaração após se reunir com Lula para tratar da viagem e também para entregar suas credenciais como nova embaixadora do país norte-americano no Brasil.

A entrega das credenciais ao presidente da República é uma formalidade, onde a Presidência reconhece o embaixador como representante oficial de um país e o autoriza a atuar pelo Estado.

“No lado mais substantivo, discutimos os assuntos que serão discutidos na reunião do dia 10 de fevereiro. Discutimos mudança climática, direitos humanos, democracia, as fragilidades da democracia hoje não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas também no resto do mundo”, disse a embaixadora.

Elizabeth Bagley acompanhará o encontro entre Lula e Biden em Washington, onde fica a sede do governo federal americano, a Casa Branca.

Preparativos

O governo brasileiro ainda faz reuniões e prepara detalhes da viagem a Washington. A expectativa é de que até a próxima segunda-feira (6), estejam definidas a programação de trabalho e a comitiva que acompanhará Lula.

Bagley está no Brasil desde o dia 1º de fevereiro. Ela foi indicada para o cargo de embaixadora dos EUA no Brasil pelo presidente Joe Biden em janeiro de 2022, mas só teve seu nome aprovado pelo Senado Federal dos Estados Unidos em dezembro passado.

A embaixadora afirmou que os Estados Unidos têm grande expectativa em relação ao encontro de Lula e Biden. Bagley disse que os dois presidentes vão se entender muito bem por serem pessoas “engajadas” e “calorosas”.

“Como vocês devem saber, o presidente Biden já conversou com o presidente Lula por telefone pelo menos duas vezes. Estou confiante que essa visita será o início de um longo relacionamento que será muito produtivo”, afirmou.

Credenciais

Mais cedo, o presidente recebeu a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq. Ela trouxe uma mensagem de solidariedade para a democracia brasileira, em função dos ataques de 8 de janeiro contra o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, e reforçou o interesse do Reino Unido e do Rei Charles III na questão ambiental.

Na conversa com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, o diálogo teve como prioridade o estreitamento de relação entre os dois países, os encontros previstos nos BRICs e no G20, e a visita que o presidente pretende fazer à China em março.

Lula recebeu ainda os novos embaixadores da Síria, Rania Al Haj Ali; Zimbábue, Meshack Kitchen; El Salvador, Luis Oswaldo López Álvarez; República Tcheca, Pavla Hvrlíková; Turquia, Halil Ibrahim Akça; e das Filipinas, Joseph Angeles.

