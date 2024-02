Economia Embraer assina acordo na Índia para o cargueiro C-390

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











“A Índia é um mercado-chave para a Embraer e nós apoiamos totalmente a visão da Índia para se tornar autossuficiente”, diz a empresa brasileira. Foto: Divulgação “A Índia é um mercado-chave para a Embraer e nós apoiamos totalmente a visão da Índia para se tornar autossuficiente”, diz a empresa brasileira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Embraer Defesa & Segurança anunciou nesta sexta-feira (9), a assinatura de um memorando de entendimento com o grupo indiano Mahindra Defence Systems relacionado ao cargueiro C-390 Millenium, que pode abrir caminho para o avião brasileiro na Índia. O objetivo é cumprir os requisitos da Força Aérea Indiana para a aquisição de aeronaves de transporte médio multimissão.

De acordo com comunicado, Embraer e Mahindra vão trabalhar com a Força Aérea da Índia para identificar os próximos passos do Programa MTA (de compra de aviões de transporte de médio porte), assim como buscar meios para colaborar com a indústria aeroespacial e de defesa indianas para iniciar o desenvolvimento do plano de industrialização local do projeto.

Em nota, o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, João Bosco da Costa Júnior, destaca que a Índia tem uma indústria de defesa e aeroespacial diversa e forte. “A Índia é um mercado-chave para a Embraer e nós apoiamos totalmente a visão da Índia para se tornar autossuficiente”, diz.

Vinod Sahay, presidente do Setor Aeroespacial e de Defesa e Membro do Conselho Executivo do grupo indiano, ressalta que a parceria vai não apenas reforçar a habilidade operacional da Força Aérea Indiana, mas também proporcionar uma solução de industrialização eficiente completamente alinhada com os objetivos do “Make in India”.

O Memorando de Entendimento foi assinado na embaixada do Brasil em Nova Deli. Até o momento o C-390 Millenium foi selecionado pelo Brasil, Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Checa e, mais recentemente, Coreia do Sul.

Voo inaugural

A Embraer também informou que o primeiro C-390 Millennium da Força Aérea Húngara completou com sucesso seu voo inaugural na quinta-feira (8), em Gavião Peixoto (SP), que durou cerca de 4 horas. A equipe da Embraer Defesa & Segurança realizou uma avaliação completa na aeronave, que agora passará por uma campanha de testes antes de entrar em serviço na Força Aérea Húngara.

“Este voo inaugural é um marco importante para o programa C-390 húngaro. O C-390 Millennium está recebendo reconhecimento internacional devido ao seu notável desempenho operacional e capacidades, e a Embraer está aumentando a produção para atender à crescente demanda do mercado”, disse Costa Júnior.

Em novembro de 2020, o governo da Hungria assinou contrato com a Embraer para aquisição de dois C-390. A aeronave das Forças de Defesa Húngaras será a primeira do mundo a ter em sua configuração uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), diz a Embraer. A Hungria foi o terceiro país a escolher o C-390, depois do Brasil e de Portugal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/embraer-assina-acordo-na-india-para-o-cargueiro-c-390/

Embraer assina acordo na Índia para o cargueiro C-390

2024-02-09