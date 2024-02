Porto Alegre Pagamento do IPTU em cota única segue até o dia 8 de março em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Até quarta-feira (8), já haviam sido computados R$ 367 milhões referentes ao pagamento de 253 mil guias do tributo.

A prefeitura de Porto Alegre informa que os contribuintes que ainda não pagaram o IPTU 2024 ainda podem quitar em cota única, agora sem desconto, até 8 de março. As guias estão disponíveis nos canais digitais da prefeitura. “Quem optar pelo parcelamento não precisa solicitar, terá automaticamente o tributo dividido em até dez vezes sem juros e os documentos para o pagamento serão disponibilizados a partir do dia 20 de fevereiro”, avisa o município.

“Passado o período da antecipação, precisamos aguardar a compensação bancária para gerar as guias do parcelamento. Como o vencimento será só em 8 de março, não precisa correr. Lembrando ainda que quem tem o e-mail cadastrado, recebe o documento assim que for liberado”, explica o secretário-adjunto da Fazenda, Jonas Machado.

Até quarta-feira (8), já haviam sido computados R$ 367 milhões referentes ao pagamento de 253 mil guias do tributo.

Como acessar

WhatsApp – Pelo número 51 3433-0156, opção 4, a guia pode ser gerada em menos de dois minutos.

Site e aplicativo – As guias estão disponíveis no site do IPTU e no aplicativo 156+POA.

Idosos – Podem solicitar o recebimento da guia impressa pelo WhatsApp (51) 3433-0156, opção 4, função 7.

Outros endereços

Tudo Fácil Zona Norte

Endereço: 3º andar do Bourbon Shopping Wallig – avenida Assis Brasil, 2611

De segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados das 10h às 14h, sem fechar ao meio-dia

Tudo Fácil Zona Sul

Endereço: avenida Wenceslau Escobar, 2666

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia

Loja da Secretaria Municipal da Fazenda – na travessa Mario Cinco Paus, s/nº), no Centro Histórico, das 9h às 16h;

