Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2023

A marca é usada para promover atividades turísticas no país e projetar o Brasil no exterior Foto: Divulgação A marca é usada para promover atividades turísticas no país e projetar o Brasil no exterior. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Embratur, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), relançou nesta terça-feira (14) a marca Brasil com “S”. A marca é usada para promover atividades turísticas no país e projetar o Brasil no exterior.

Ela também é usada por companhias aéreas, operadoras de turismo, agências de viagem, hotéis e pousadas, além dos mais diversos eventos no Brasil e no mundo.

Durante o governo Bolsonaro, a marca utilizou o slogan: “Brazil – Visit and love us”.

A nova gestão defende que o slogan utilizado na anterior permite abertura para interpretações de conotação sexual. Segundo Marcelo Freixo, presidente da Embratur, a marca estava fraca e sem estudo técnico, com uso inadequado na linguagem. Além disso, para Freixo, a palavra Brasil com “Z” provoca falta de identidade.

No Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou: “O retorno da Marca Brasil é a valorização do nosso turismo nacional. Parabéns, @EmbraturBrasil. Vamos resgatar a imagem do Brasil no mundo”.

A cerimônia de lançamento foi realizada na Torre de TV, ponto turístico de Brasília.

Imagem em alta

A marca Brasil com “S”, foi projetada na fonte da Torre de TV em Brasília e também no Museu do Estado do Pará, em Belém. Belém foi escolhida por ser sede da COP 30, em 2025. Outros estados também devem projetar a marca em pontos turísticos do país.

A Embratur criou um site onde é possível baixar a Marca Brasil em alta qualidade e em diferentes formatos, de forma gratuita. A ideia é que empresas brasileiras possam agregar valor às marcas em suas ações com o símbolo de promoção internacional do Brasil.

A intenção de Freixo é que a Embratur estabeleça diálogo com empresas do setor e trabalhe de maneira integrada com os ministérios do Turismo, Meio Ambiente e Mudança do Clima, Esporte, Cultura, Fazenda, Indústria e Comércio, Direitos Humanos, Igualdade Racial e Itamaraty.

Orçamento

O principal desafio no primeiro ano da gestão de Freixo será garantir fontes de recursos permanentes para a Embratur, que foi retirada do Orçamento da União após deixar de ser uma autarquia federal e ser transformada numa agência de serviço social autônomo.

Marca Brasil

Criada em 2005, a marca é resultado do primeiro plano de marketing internacional do Brasil no exterior. O projeto nasceu da inspiração de um desenho de Roberto Burle Marx, artista plástico brasileiro.

Desde a concepção, ela adota o verde das florestas, o amarelo do sol e das praias, o azul do céu e das águas, o vermelho das festas populares e o branco da vestimenta e da religião popular.

O símbolo, além de trazer os atributos naturais e culturais que o Brasil oferece, também explora os aspectos de modernidade e diversidade ligados ao país.

Turismo

Segundo a Organização Mundial do Turismo e o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, em 2021, o setor de viagens e turismo representou 6,1% do PIB da América Latina (US$ 213 bilhões), um aumento de 26,5% em comparação com o ano anterior.

Dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) divulgados durante o Global Summit, na Arábia Saudita, em 30 de novembro de 2022, mostraram que os dados de 2020, comparados a 2019, colocaram o Brasil com perdas de 34% do faturamento.

No ranking global de competitividade em viagens e turismo, do Fórum Econômico Mundial, o Brasil perdeu 21 posições gerais entre 2015 e 2021: despencou da 28ª para a 49ª colocação; no índice relativo à infraestrutura para a atividade turística, o país perdeu 20 posições entre 2017 e 2021, e está em 60º de um total de 120 países.

