Real Madrid é o atual campeão. O time espanhol chega a cinco mundiais no atual formato, e 8 títulos se contar as versões anteriores. Foto: Divulgação Real Madrid é o atual campeão. O time espanhol chega a cinco mundiais no atual formato, e 8 títulos se contar as versões anteriores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Conselho técnico da Fifa, a entidade máxima do futebol, aprovou por unanimidade nesta terça-feira (14) que a próxima edição do Mundial de Clubes será realizado na Arábia Saudita. O torneio, que será disputado no formato atual com sete clubes (um de cada continente e mais um representante do país-sede), acontecerá de 12 a 22 de dezembro de 2023.

Com essa definição, existe a possibilidade de Cristiano Ronaldo disputar o Mundial, uma vez que o Al Nassr é o atual líder do Campeonato Saudita, posição que lhe garantiria como representante do país-sede.

A Fifa também confirmou a alocação de vagas para o novo Mundial de Clubes, que terá 32 clubes e será disputado entre junho e julho de 2025. Segundo a entidade, a decisão foi tomada com base em um conjunto de métricas e critérios objetivos. Veja a divisão:

– AFC (Ásia): 4;

– CAF (África): 4;

– Concacaf (América do Norte e Central): 4;

– Conmebol: 6 (América do Sul);

– OFC (Oceania): 1;

– Uefa (Europa): 12;

– País-sede do torneio: 1.

Atual campeão

Com a vitória, no dia 11 de fevereiro sobre o Al-Hilal por 5 a 3, o Real Madrid confirmou seu oitavo título mundial (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022 – a decisão foi adiada por causa da Copa do Mundo). A conquista amplia a longa hegemonia europeia no torneio. Agora, são dez conquistas seguidas. A última vez que os europeus foram batidos foi em 2012, quando o Corinthians superou o Chelsea. Carlo Ancelotti, preferido da CBF para substituir Tite no comando da Seleção Brasileira, conquista o 26º título em sua vitoriosa carreira. O Flamengo, representante brasileiro, ficou em terceiro lugar.

EUA, México e Canadá

Além disso, a entidade confirmou que, de acordo com a tradição de longa data de ter todos os anfitriões competindo na Copa do Mundo, além de considerações esportivas e operacionais, os anfitriões do Mundial de 2026, ou seja, Canadá, México e EUA, se classificarão automaticamente para a competição, com suas vagas sendo deduzidas da alocação geral de seis atribuídas para a Concacaf.

Os detalhes sobre as eliminatórias em todas as confederações para a Copa do Mundo de 2026 serão divulgados oportunamente segundo a Fifa. Lembrando que o Mundial terá 48 seleções em vez dos 32 que foram ao Catar no ano passado.

