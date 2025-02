Porto Alegre Emergência pediátrica do Hospital da Criança Conceição, em Porto Alegre, é fechada para limpeza do ar-condicionado

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O serviço é obrigatório a fim de assegurar um ambiente seguro aos pacientes atendidos na unidade Foto: Freepik O serviço é obrigatório a fim de assegurar um ambiente seguro aos pacientes atendidos na unidade. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A emergência pediátrica do Hospital da Criança Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre, foi fechada nesta quinta-feira (20) para a limpeza anual dos dutos de ar-condicionado. O serviço é obrigatório a fim de assegurar um ambiente seguro aos pacientes atendidos na unidade.

O local permanecerá fechado até segunda-feira (24). Segundo a prefeitura, durante esse período, as referências para atendimento são os prontos-atendimentos Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, o Hospital Restinga e Extremo-Sul e o Hospital Vila Nova.

As emergências adulto e pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre seguem com restrição até 17 de março devido à realização de obras estruturais urgentes. Durante esse período, todos os atendimentos da unidade estão suspensos, pois é preciso que o local esteja vazio para a execução dos serviços.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/emergencia-pediatrica-do-hospital-da-crianca-conceicao-em-porto-alegre-e-fechada-para-limpeza-do-ar-condicionado/

Emergência pediátrica do Hospital da Criança Conceição, em Porto Alegre, é fechada para limpeza do ar-condicionado

2025-02-20