Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

As obras foram realizadas com recursos vindos de doações à Associação dos Amigos do HMIPV, no valor de aproximadamente R$ 400 mil Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Paredes coloridas com figuras de animais da floresta fazem parte do novo layout da emergência pediátrica do HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas), em Porto Alegre.

Após passar por reforma – que não interrompeu o atendimento às crianças – o setor foi entregue nesta terça-feira (06), e recebeu a visita do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

As obras foram realizadas com recursos vindos de doações à Associação dos Amigos do HMIPV, no valor de aproximadamente R$ 400 mil. O projeto arquitetônico foi criado de forma voluntária pela arquiteta Suzana Ryff Moreira.

Melo agradeceu aos parceiros que investiram para melhorar a saúde. “Vamos continuar qualificando os serviços com a contratação de mais 148 profissionais para unidades de saúde e abertura de novos leitos clínicos e de UTI para desafogar as emergências”, disse o prefeito.

As melhorias incluíram renovação de toda a estrutura interna, pintura, colocação de novo piso e de ar-condicionado, novos móveis e aquisição de trocadores para bebês. Contou ainda com reforma dos banheiros e da área de trabalho dos profissionais.

“É muito importante poder renovar este espaço que é referência não só para a população de Porto Alegre, mas também para outras cidades do Estado”, afirmou Ritter, enfatizando que o ambiente ficou mais acolhedor para os pacientes e profissionais.

A presidente da associação, Fernanda Etchepare, destacou a importância do trabalho conjunto entre sociedade civil e poder público. “As maiores beneficiadas com as doações são as crianças atendidas no hospital”, destacou. O diretor-geral do HMIPV, Cincinato Fernandes Neto, também agradeceu pelo empenho dos doadores.

A emergência pediátrica do HMIPV possui três consultórios e capacidade de atendimento para até 21 leitos. Atende em média 2,9 mil crianças por mês. Administrado pela Secretaria Municipal de Saúde, o hospital fica na avenida Independência, 661.

