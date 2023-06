Rio Grande do Sul Mais de 830 mil veículos devem trafegar em rodovias gaúchas durante o feriado prolongado

6 de junho de 2023

No período, só na Freeway deverão ser, aproximadamente, 170 mil motoristas em ambos os sentidos Foto: Fabiano Panizzi/CCR-ViaSul (Foto: Fabiano Panizzi/CCR-ViaSul) Foto: Fabiano Panizzi/CCR-ViaSul

Para os motoristas que pretendem pegar estrada no Rio Grande do Sul neste feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (08), a CCR ViaSul informa o fluxo previsto para o período dos cinco dias (de 7 a 11 de junho). Conforme estimativa da Concessionária serão mais de 830 mil veículos trafegando pelas quatro rodovias sob sua administração (BRs 101, 386, 448 e Freeway).

No período, só na Freeway deverão ser, aproximadamente, 170 mil motoristas em ambos os sentidos. Deste total, 85 mil devem subir ao litoral gaúcho, com fluxo mais intenso previsto para a quinta-feira chegando a 24 mil carros. Na véspera (quarta, 7) esse número pode chegar a 21,2 mil.

Na volta do feriado, a CCR ViaSul estima cerca de 33,4 mil motoristas retornando à Porto Alegre pela Freeway para o domingo (11) e outros 14,6 mil na segunda-feira (12). A estimativa prevê pouco mais de 84 mil veículos ao todo, trafegando sentido à capital durante os cinco dias.

A Concessionária reforça sobre a importância de os usuários programarem sua viagem, sempre que possível, de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo: na quarta antes das 17h, na quinta antes das 10h e na sexta pela manhã e antes das 16h. No retorno, domingo, antes das 16h e na segunda após a manhã. Nestes períodos o fluxo na rodovia tende a ser menor, sem gerar eventuais pontos de lentidão.

Liberação do acostamento

Com o aumento considerável do fluxo, é provável que haja a liberação do acostamento para auxílio na fluidez do tráfego, desde que os requisitos mínimos de segurança sejam atendidos.

Por isso, as equipes da CCR ViaSul e os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçam aos motoristas algumas orientações sobre essa operação: quando, autorizada, é feita do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos da Concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.

Ainda, em caso de condições climáticas adversas, como chuva ou neblina, o acostamento não é liberado. A Concessionária salienta, porém, que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro, gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

Aumento de tráfego na BR-386

De acordo com o levantamento da CCR ViaSul, a BR-386 também deverá ter aumento no fluxo durante o feriado prolongado de Corpus Christi. No período a rodovia deverá receber algo em torno de 150,5 mil veículos, tanto sentido interior quanto à capital gaúcha.

Para o interior do Estado, na quarta-feira, o movimento já deve intensificar com previsão de 15,4 mil motoristas. O número reduz um pouco na quinta-feira com quase 12 mil carros, aumentando novamente no domingo, para 14,4 mil.

Já sentido à Porto Alegre o maior fluxo deve ser no dia 7 (quarta), com mais de 15 mil motoristas, reduzindo ao longo do feriado. No domingo e segunda (11 e 12) o número volta a subir com cerca de 12 e 13 mil veículos, respectivamente.

