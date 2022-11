Esporte Emerson Leão tem casa assaltada, e criminosos roubam medalha da Copa do Mundo de 1970

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma das lembranças furtadas é uma réplica da taça Jules Rimet, de ouro maciço, dada pelo governo paulista a todos os jogadores da Seleção de 70. Foto: Divulgação Uma das lembranças furtadas é uma réplica da taça Jules Rimet, de ouro maciço, dada pelo governo paulista a todos os jogadores da Seleção de 70. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-treinador e ex-goleiro Emerson Leão teve sua casa invadida por criminosos na manhã de domingo (6), no Jardim Paulista, Zona Oeste de São Paulo. Entre os objetos furtados está a medalha de ouro da Copa do Mundo de 1970, no México.

“Parece que estou iniciando minha carreira no futebol, depois de 50 e poucos anos jogando e treinando, porque não me deixaram absolutamente nada”, afirmou Leão.

Para entrar na casa, os ladrões quebraram a trava do portão de ferro. Sabiam que a família não estava em casa. Câmeras da rua, no Jardim Paulista, na Zona Oeste da capital, mostraram a fuga dos bandidos.

Imagens que estão com a polícia levantam a suspeita de que parte da quadrilha deixou o local num furgão branco, logo depois que a casa foi invadida.

Os ladrões buscavam os objetos de valor, mas não sabiam onde eles ficavam guardados. Para encontrar, os criminosos praticamente destruíram a casa por dentro: quebraram móveis, armários e espalharam tudo, em todos os cômodos. A polícia sabe que eles abriram até as caixas d’água. Só foram embora quando encontraram a sacola com as joias.

Os dois primeiros ladrões carregaram sacolas e objetos e guardaram tudo no porta-malas do carro escuro, que ficou o tempo todo parado na porta da casa. Outros dois bandidos entraram direto no carro.

Antes de sair, a quadrilha ainda destruiu o sistema de gravação das câmeras de segurança de dentro da casa. Leão contou que eles levaram todo patrimônio dele, incluindo os objetos que colecionou ao longo da carreira como atleta.

“Todas as medalhas de ouro dadas pela Fifa, pela CBF, pelo México, fora o que nós compramos lá de medalhas comemorativas ao Campeonato Mundial, de ouro e prata. Levaram tudo embora. Não me deixaram nada, não me deixaram lembrança nenhuma.”

Uma das lembranças furtadas é uma réplica da taça Jules Rimet, de ouro maciço, dada pelo governo paulista a todos os jogadores daquela Seleção, dos anos 70.

Além dos prêmios que Leão ganhou na carreira de mais de 50 anos no futebol, os ladrões levaram os relógios e as joias da família.

“Eu gostaria de ter minha idade de volta para ver se eu conseguia adquirir tudo o que me roubaram. Levaram meu coração junto, da minha esposa, das minhas filhas, minha mulher está traumatizada”, conta Leão.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-treinador contou que saiu da residência na quinta-feira (3) e, ao retornar no domingo, viu que o portão de entrada e as portas estavam abertos.

No imóvel, ele constatou que tinham sido levadas joias, pedras preciosas, anéis, pulseiras, relógios de ouro, além de medalhas de ouro e uma réplica da Taça Jules Rimet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte