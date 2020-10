Magazine Emily Ratajkowski revela sua primeira gravidez e brinca: “Não saberemos o sexo até os 18 anos”

Modelo falou sobre o porque não querer revelar o gênero de seu bebê. (Foto: Reprodução)

Emily Ratajkowski anunciou sua primeira gravidez da maneira mais fashionista possível: na capa da edição digital da Vogue Estados Unidos. A versão norte-americana da revista divulgou a novidade nesta segunda-feira (26) por meio de um post em seu Instagram, onde a modelo surgiu belíssima fazendo carinho em sua barriguinha.

Na entrevista, a bela conta sobre o porque não querer divulgar o gênero de seu bebê: “Quando meu marido e eu contamos aos amigos que estou grávida, a primeira pergunta depois do “Parabéns” é quase sempre “Você sabe [qual sexo] quer?” Gostamos de responder que não saberemos o sexo até que nosso bebê tenha 18 anos e que então ele nos dirá. Todo mundo ri disso. No entanto, há uma verdade em nossa linha [de pensamento], que sugere possibilidades muito mais complexas do que qualquer genitália com a qual nosso bebê possa nascer […] Gosto da ideia de impor o mínimo possível de estereótipos de gênero ao meu bebê”, refletiu.

Apesar disso, Emily confessou já ter se imaginado sendo mãe de uma menina, onde ela pontuou: “Ocorre-me que, quando era mais jovem, quase automaticamente me imaginei tendo uma filha. Lembro-me de brincar quando criança, segurando bonecas e me imaginando com uma futura melhor amiga: algo como a boneca American Girl que eu tinha, que tinha olhos e cabelos castanhos para espelhar minhas próprias feições, uma versão menor de mim mesma. ‘Para ser totalmente honesta’, digo ao meu marido durante o jantar, ‘nem tenho certeza se quero uma menina. Acho que nunca realmente pensei em ter um menino antes’, acrescenta.

Além disso, outro assunto que a modelo aborda durante o texto é a questão da solicitude materna. “Meu marido gosta de dizer que “estamos grávidos”. Digo a ele que, embora o sentimento seja doce, não é totalmente verdade. Eu ressinto que o DNA de toda a sua família está dentro de mim, mas meu DNA não está dentro dele. Parece injusto”, dispara.

