Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Outros dois voos com doações prometidas pelos Emirados Árabes ainda vão chegar ao País. (Foto: Divulgação)

Sessenta e quatro toneladas de doações feitas pelos Emirados Árabes Unidos ao Rio Grande do Sul chegaram no último sábado (18) no final da tarde ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A carga havia saído de Dubai pela manhã.

Entre os itens, quinhentos geradores, dez toneladas de produtos de higiene e dez mil cobertores, que serão separados e depois enviados ao Rio Grande do Sul. Outros dois voos com doações prometidas pelos Emirados Árabes ainda vão chegar ao País.

“Chegou em São Paulo o primeiro de 3 aviões com ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos ao Brasil, transportando 64 toneladas de carga (500 geradores, 10 mil pacotes com redes de proteção contra mosquitos, 10 toneladas de produtos para higiene, 10 mil cobertores e 5 mil lâmpadas solares)”, informou a embaixada.

Ajudas urgentes

Veja o comunicado divulgado pelo embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil: “As ajudas humanitárias urgentes ao Brasil é uma concretização da dimensão humanitária na política externa do país. Sua Excelência Saleh Al Suwaidi, Embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, disse por ocasião do envio do primeiro avião dos Emirados transportando ajudas humanitárias destinadas ao povo do Estado brasileiro afetado pelas fortes enchentes, que esta iniciativa humanitária surgiu conforme as orientações de Sua Alteza Xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos EAU, ‘que Deus o proteja’, durante o telefonema com Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do Brasil, e que reflete a profundidade das relações de parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e o governo e o povo brasileiro, também destaca os esforços contínuos dos EAU para responder rapidamente aos desastres naturais que ocorrem em várias partes do mundo. O Embaixador dos EAU destacou que acelerar o fornecimento de ajudas humanitárias e suprimentos a países irmãos e amigos faz parte das prioridades da política externa dos EAU que derivam dos valores humanitários que caracterizam a identidade nacional, ressaltando que este gesto humanitário de Sua Alteza o Presidente dos EAU, para um país amigo como o Brasil consolida os valores da tolerância, cultura da fraternidade e da humanidade e reflete como devem ser as relações entre os países. Al Suwaidi acrescentou que os Emirados Árabes Unidos enviarão mais dois aviões transportando ajudas urgentes nos próximos dias, o que contribuirá significativamente para aliviar o sofrimento dos moradores do estado do Rio Grande do Sul, especialmente crianças e vítimas”.

