Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a conquista do Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama por Fernanda Torres, protagonista do filme “Ainda Estou Aqui”.

“Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres”, afirmou Lula no início da madrugada desta segunda-feira (6) nas redes sociais.

Fernanda concorreu com Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet. Até então, nenhum artista brasileiro havia sido contemplado pelo prêmio em categorias de atuação.

Essa também foi a primeira vitória do País no Globo de Ouro desde 1999, quando “Central do Brasil” venceu como melhor filme em língua estrangeira. A produção foi protagonizada por Fernanda Montenegro, mãe da atriz, que tem participação especial em “Ainda Estou Aqui”.

No discurso da vitória, Fernanda, de 59 anos, homenageou a mãe, de 95: “Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela estava aqui há 25 anos. Isso é uma prova de que a arte pode permanecer na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu”.

A cerimônia de premiação foi realizada na noite de domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

