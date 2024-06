Inter Inter empata com o Criciúma e perde a chance de ingressar no G-6 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Colorado marcou com Bruno Henrique, mas levou o 1 a 1 com gol de Claudinho. (Foto: Celso Da Luz)

O Inter empatou em 1 a 1 com o Criciúma, neste domingo (30), no Heriberto Hulse, em Criciúma, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de garantir parcialmente a vitória no final da primeira etapa com gol de Bruno Henrique, o Colorado viu o Tigre crescer e descontar no segundo tempo. Com o resultado, o Inter caiu uma posição na tabela e agora está em 10º lugar com 18 pontos, ainda com dois jogos atrasados. A equipe gaúcha volta a campo na próxima quinta-feira (4), no Rio de Janeiro, contra o Fluminense.

Primeiro tempo

O mandante da partida, o Criciúma teve a primeira chance do jogo. Aos sete minutos, Newton bateu para o gol mas Fabrício defendeu. Em seguida foi a vez de Wanderson responder, mas a zaga do Tigre tirou a bola. Aos 11, Marcelo Hermes tentou uma bicicleta, mas o arqueiro colorado encaixou e pegou.

Depois de esquentar bem o jogo nos minutos iniciais, Criciúma e Inter continuaram tentando abrir o placar lá e cá. Aos 15 minutos, Newton novamente levou perigo ao Inter e Fabrício salvou. Dois minutos depois foi a vez do goleiro Gustavo pegar um chute de Bruno Henrique.

Aos 31, a bola sobrou para Alan Patrick dentro da área, que tentou guardar, mas o goleiro Gustavo segurou. Em seguida, o Criciúma esboçou uma resposta com Allan, mas o meia errou um pouco a mira.

Aos 39 minutos, o Inter abriu o placar com gol de Bruno Henrique, depois de uma bela assistência do jovem Lucca Drummond.

Segundo tempo

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o Criciúma já levou perigo para a defesa do Inter, quando Tobias cabeceou e Fabrício defendeu. Em seguida, Bruno Henrique tentou o segundo, mas errou a mira.

Aos nove minutos Fellipe Mateus soltou uma bomba no gol colorado, mas Fabrício espalmou e defendeu. No entanto, ao cair no chão, o goleiro acabou sentindo e precisou de atendimento médico.

Pressionando o Inter, aos 27 minutos, Eder soltou outra bomba para o gol do Inter e Fabrício fez uma grande defesa. O gol do time catarinense veio aos 34 minutos, com Claudinho.

O Inter seguiu pressionando. Aos 37, Wanderson tentou responder mas chutou fraco e Gustavo segurou. Antes que o jogo acabasse, aos 44, Alan Patrick chutou cruzado e quase conseguiu ampliar para o Inter.

Ficha técnica

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Figueiredo e Trauco (Eder); Barreto, Newton, Allano (Bolasie), Matheusinho (Higor Meritão) e Marcelo Hermes; Arthur Caike (João Carlos). Técnico: Cláudio Tencati.

Inter: Fabricio; Igor Gomes, Vitão, Fernando, Renê; Rômulo, Thiago Maia (Aránguiz); Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Wanderson e Lucca Drummond (Hyoran). Técnico: Eduardo Coudet.

