Devido à situação causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, os serviços de visto no Consulado-Geral em Porto Alegre estavam suspensos. (Foto: Divulgação)

A partir desta segunda-feira (1), o Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre retoma os serviços de rotina para cidadãos americanos e os solicitantes de visto já poderão agendar entrevistas por meio do sistema on-line.

O Consulado permanece disponível, 24 horas por dia, sete dias por semana, para fornecer serviços de emergência aos cidadãos norte-americanos. Os solicitantes com horários agendados receberão orientações de como reagendar suas entrevistas

Em 5 de maio a equipe do Consulado divulgou nota, frisando estar profundamente entristecida com a perda de vidas e propriedades causada pela devastadora situação climática no Rio Grande do Sul. “Como a segurança do público é nossa principal prioridade, o Consulado estará fechado para serviços consulares (entrevistas de visto) , nos dias 6 e 7 de maio. Os solicitantes com horários agendados para esses dias receberão orientações sobre como reagendar suas entrevistas. Informamos também que estaremos disponíveis 24 horas para auxiliar cidadãos norte-americanos na região em caso de emergências. Nossos pensamentos estão com todos os afetados, e apoiamos nossos amigos gaúchos e seus familiares. Juntos, vamos superar essa tragédia”, dizia a nota.

O atendimento por telefone em Porto Alegre é pelo número (51) 3500 1460, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto durante feriados locais e americanos.

A Unidade de Serviços para Cidadãos Americanos (ACS) na Embaixada em Brasília e nos Consulados de Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo oferece uma ampla gama de serviços a cidadãos dos Estados Unidos residentes ou em viagem ao Brasil.

A Embaixada e os Consulados também mantêm Agências Consulares dos EUA em Fortaleza, Manaus e Salvador, que podem oferecer assistência a cidadãos dos EUA.

As Unidades de Serviços para Cidadãos Americanos (ACS) no Brasil operam somente por meio de agendamentos on-line para quem precisa de serviços não-emergenciais, como solicitação e renovação de passaporte americano, registro de nascimento e serviços notariais. O agendamento de horários visa melhorar o atendimento.

Caso sejam solicitados serviços para mais de uma pessoa, cada pessoa deverá ter seu próprio agendamento. O Consulado recomenda que as pessoas cheguem à seção 15 minutos antes do horário marcado, dirija-se diretamente ao ACS e não fique na fila de solicitação de visto.

Se precisar cancelar o agendamento, pode ser feito diretamente pelo mesmo link de agendamento.

Caso o interessado não seja cidadão dos EUA e deseja obter um visto de não-imigrante ou de imigrante para viajar aos Estados Unidos, não deve marcar uma consulta com a Unidade de Serviços ao Cidadão Americano. Para obter informações sobre vistos, acesse a página principal de Vistos.

Serviço

Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre

Serviços ao Cidadão Americano

Av. Assis Brasil 1889. Passo d’Areia -Porto Alegre RS

Telefone: (51) 3500 1460 – de segunda a sexta das 9h às 17h – horário local

Informações gerais: Brazil.ACS@gdit-gss.com

Emergências: portoalegreACS@state.gov

Informações relacionadas a Social Security: fbu.lisbon@ssa.gov

Votação eleitoral nos EUA: Votebrasilia@state.gov.

Atendimento: segunda e quinta a partir das 13:15 às 14:00, exceto feriados brasileiros e americanos.

Atendimento Emergencial 24 horas: (51) 3345-6000

