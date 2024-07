Mundo Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos pode beneficiar invasores do Congresso em janeiro de 2021

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Das mais de 1,4 mil pessoas processadas e condenadas no âmbito da investigação sobre o 6 de Janeiro, 249 delas foram indiciadas pelo crime de obstruir um processo oficial. (Foto: Reprodução/GloboNews)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Suprema Corte dos Estados Unidos limitou a aplicação de uma lei relacionada à obstrução de um processo oficial, usada para processar e condenar mais de 200 pessoas envolvidas na invasão do Capitólio por uma turba trumpista, em 6 de janeiro de 2021. Na prática, a jurisprudência deverá levar a novos processos, novos julgamentos e poderá impactar até o ex-presidente Donald Trump, que incitou a invasão.

Pela decisão, adotada por seis juízes e contestada por três, para que uma pessoa seja condenada por obstrução de um processo oficial, a promotoria deve comprovar que ela danificou documentos ou itens usados nesse procedimento, efetivamente impedindo que ele fosse concluído ou iniciado.

O caso julgado, que levou à jurisprudência, era relacionado a um policial que estava com os trumpistas no momento da invasão do Capitólio e que foi preso e indiciado por sete crimes, incluindo a obstrução: sua defesa alega que ele foi empurrado pela multidão e que ficou no prédio do Congresso por menos de quatro minutos.

Apesar de a maior parte dos tribunais aceitar a interpretação anterior da lei, de 2002, um juiz de primeira instância rejeitou os argumentos dos promotores, e disse que eles haviam ido “longe demais” no caso de obstrução. Depois de passar por uma corte de apelações, que aceitou os argumentos da acusação, o caso foi levado à Suprema Corte – enquanto não havia uma decisão, a Justiça adiou o anúncio das sentenças para alguns dos condenados, e outros chegaram a ser libertados de forma antecipada.

Cinco morreram

De acordo com o Departamento de Justiça, das mais de 1,4 mil pessoas processadas e condenadas no âmbito da investigação sobre o 6 de Janeiro, 249 delas foram indiciadas pelo crime de obstruir um processo oficial. Naquele dia, o Congresso estava reunido em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado para certificar a vitória do democrata Joe Biden no Colégio Eleitoral, uma etapa protocolar no processo eleitoral que foi interrompida pela invasão da multidão trumpista. Ao todo, cinco pessoas morreram.

Em 52 casos, a obstrução de processo oficial foi a única acusação apresentada pela Justiça Federal, e 27 pessoas estão presas. Como a ordem da Suprema Corte foi remetida aos tribunais de instâncias inferiores, eles poderão revisar casos já julgados ou que estão perto de irem a julgamento.

“O dia 6 de Janeiro foi um ataque sem precedentes à pedra angular do nosso sistema de governo: a transferência pacífica de poder de uma administração para outra. Estou decepcionado com a decisão de hoje (sexta-feira) que limita uma importante lei federal que o Departamento tem procurado utilizar para garantir que os principais responsáveis ​​por esse ataque enfrentem as consequências apropriadas”, escreveu o secretário de Justiça, Merrick Garland, em comunicado. “Para os casos afetados pela decisão de hoje, o Departamento tomará as medidas adequadas para cumprir a decisão do tribunal.”

De acordo com o New York Times, citando fontes próximas ao Departamento de Justiça, a sensação no órgão é de que “poderia ser pior”, e os promotores estão trabalhando para reforçar outras acusações contra os invasores, incluindo vandalismo e invasão de propriedade. O jornal afirma, ainda, que juízes federais devem concordar com pedidos da acusação para aumentar as penas por outros crimes, para “compensar” as novas restrições. Na decisão desta sexta-feira, o presidente da Corte, John Roberts, criticou a pena máxima de 20 anos pelo crime.

“Nada no texto ou na história legal sugere que [a lei] foi concebida para impor uma pena de prisão de até 20 anos a essencialmente todos os arguidos que cometam obstrução de Justiça de qualquer forma, e que possam estar sujeitos a penas menores ao abrigo de estatutos de obstrução mais específicos”, escreveu Roberts.

Mais do que o aspecto jurídico, a decisão da Suprema Corte deve ter um impacto político. O ex-presidente Donald Trump, ele próprio acusado pelo Departamento de Justiça de tentar obstruir um processo oficial, diz que os processos contra seus apoiadores (e contra ele mesmo) têm motivação política, além de prometer perdoá-los se voltar à Casa Branca. Mesmo que não atinja a maioria dos mais de 1,4 mil processados (dos quais mil já foram condenados ou se declararam culpados), a jurisprudência deve lhe dar argumentos para seus ataques contra o que chama de “parcialidade” dos tribunais. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/decisao-da-suprema-corte-dos-estados-unidos-pode-beneficiar-invasores-do-congresso-em-janeiro-de-2021/

Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos pode beneficiar invasores do Congresso em janeiro de 2021

2024-06-30