Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Com o resultado, o clube gaúcho é o oitavo colocado no Brasileirão, com 42 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), o Inter empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino na noite dessa quarta-feira (25), em duelo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado é o oitavo colocado na tabela de classificação do torneio, com 42 pontos. A equipe comandada por Roger Machado volta a campo neste domingo (29), às 18h30min, para enfrentar o Vitória no Beira-Rio.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Inter foi quem dominou os primeiros minutos de jogo. O time foi incisivo no ataque e perdeu boas chances com os atacantes Rafael Borré e Wesley antes dos cinco minutos de jogo. A pressão resultou em gol aos 11 minutos. Bernabei recebeu passe de Alan Patrick e cruzou certeiro na cabeça do colombiano para abrir o placar.

Após a pressão inicial e o gol, o Colorado não conseguiu manter a pressão. A equipe tinha mais posse de bola, mas perdeu em volume de jogo. O Bragantino, no entanto, não conseguia criar chances de gol e ficava travado no meio-campo dando tranquilidade para o Inter dominar as ações. O Braga chegou ao gol de empate aos 42 minutos da etapa inicial. Numa rara chance ofensiva, Sasha recebeu lançamento de Lincoln e desviou de cabeça. A bola sobrou para Jhon Jhon, que driblou Igor Gomes, e bateu para empatar a partida.

A equipe de Roger Machado voltou para a segunda etapa melhor e determinada a mudar o placar. Logo aos oito minutos, Borré marcou gol após completar chute cruzado na área. Entretanto, a arbitragem marcou impedimento em campo. Antes, Wesley finalizou com perigo, mas parou em Cleiton.

Vendo a superioridade dos visitantes, Pedro Caixinha alterou o esquema tático do jogo. O time passou a jogar com dois atacantes e um setor de meio-campo mais povoado. A equipe equilibrou as ações e chegou ao gol da virada. Aos 29 minutos da etapa complementar, Vitinho recebeu passe de Luan Cândido e bateu para o gol.

Um minuto depois, Enner Valencia, em seu primeiro toque na bola, empatou a partida. Após cruzamento na área, a zaga afastou mal e o equatoriano bateu forte para fazer o 2 a 2. Os dois times tiveram chance de fazer o gol da vitória, mas falharam. O Inter teve chances com Valencia e Gustavo Prado, enquanto Vitinho perdeu chance cara a cara com Rochet.

Ficha técnica

– Red Bull Bragantino (2): Cleiton; Douglas Mendes, Pedro Henrique e Luan Cândido; Mosquera (Vinicinho), Jhon Jhon (Arthur Souza), Matheus Fernandes (Palacios), Lucas Evangelista, Licoln (Jadsom) e Vitinho; Sasha (Gustavinho). Técnico: Pedro Caixinha.

– Internacional (2): Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel (Igor Gomes), Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Wanderson), Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado); Rafael Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA), auxiliado por Nailton de Sousa Oliveira (FIFA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior. Quarto Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira. VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

