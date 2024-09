Grêmio Brasileirão: Grêmio perde de 2 a 1 para o Criciúma e volta a se aproximar da zona de rebaixamento

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o tricolor caiu para o 14º lugar na tabela, com 31 pontos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando na Arena em confronto atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu de 2 a 1 para o Criciúma na noite dessa quarta-feira (25). Com o resultado, o time comandado por Renato Portaluppi caiu do 12º para o 14° lugar na tabela (31 pontos), voltando a se aproximar da zona de rebaixamento. O Tricolor gaúcho retornará a campo no sábado (28), às 21h, contra o líder Botafogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Precisando de uma vitória para se distanciar do Z4, o Tricolor foi o primeiro a chegar ao ataque. Aos três minutos, Cristaldo foi derrubado dentro da área, ficou pedindo pênalti mas a arbitragem mandou seguir. Na sequência, Braithwaite invadiu a área pelo flanco direito e livre chutou pra fora. O Grêmio cresceu em pressão em seguida, mas foi o Tigre quem abriu o placar aos 13 minutos, com gol de Arthur Caíke.

Daí para frente, o jogo seguiu a maior parte do tempo com controle do Criciúma, que administrou a vantagem no placar até o final da primeira etapa. Encaixotado na boa marcação dos visitantes, o ataque Tricolor não conseguia furar a retranca catarinense.

O Grêmio voltou do intervalo bem mais ligado e produtivo que na primeira etapa. Depois de pressionar, aos 21 minutos, Villasanti, em jogada coletiva, conseguiu empatar. Aos 25, foi a vez de Diego Costa tentar ampliar, mas errou a mira. Cedendo espaços ao Tigre, o Tricolor levou o segundo aos 33 minutos. Ronald Lopes soltou uma bomba de fora da área sem chances para Marchesín e deu números finais a partida.

Tentando buscar o empate, o técnico Renato Portaluppi oxigenou a equipe com as entradas de Arezo, Aravena e Edenílson no final da partida. O Tricolor quase conseguiu o empate no último lance com Diego Costa, mas o goleiro Gustavo segurou a bola garantindo a vitória do Tigre.

Ficha técnica

– Grêmio: Marchesín; João Pedro (Edenílson,38min 2T), G.Martins, Rodrigo Caio e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Cristaldo (Diego Costa, 13min 2T), Monsalve (Aravena, 38min 2T) e Soteldo; Braithwaite (Arezo, 38min 2T). Técnico: Renato Portaluppi.

– Criciúma: Gustavo; Dudu (Claudinho, 6min 2T), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Walisson Maia, 37min 2T), Fellipe Mateus (Jhonatan Robert, 26min 2T), Newton e Matheusinho (Ronald Lopes, 26min 2T); Arthur Caíke (Felipe Vizeu, 37min 2T) e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

– Arbitragem: Davi de Oliveira Gonçalves (ES), Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO), Douglas Pagung (ES) e Daiane Muniz (SP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/derrota-tricolor-5/

Brasileirão: Grêmio perde de 2 a 1 para o Criciúma e volta a se aproximar da zona de rebaixamento

2024-09-25