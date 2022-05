Esporte Empate sem gols com o Vila Nova mantém o Grêmio fora do G-4 na série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2022

Com o resultado, o Tricolor se mantém fora do G-4 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com o resultado, o Tricolor se mantém fora do G-4. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a conquista o tri da Recopa Gaúcha, o Grêmio retornou para os gramados em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O adversário da tarde deste domingo (29) foi o Vila Nova e o duelo ocorreu no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A equipe gaúcha teve diversas oportunidades de gol, mas não conseguiu furar a meta adversária, e a a partida terminou empatada em 0 a 0.

O resultado representa o 4º jogo gremista sem vitória na competição. Com 13 pontos somados em 27 disputados, o Tricolor ocupa a 5ª colocação na tabela, a dois pontos do G4.

Jogo

Precisando de uma vitória para retornar ao G-4, o Grêmio começou o jogo pressionando o adversário. Com menos de um minuto de partida, Vilassanti chutou cruzado, e Tony espalmou.

Aos 3 minutos, a defesa do Vila Nova saiu jogando errado. Gabriel Teixeira ficou com a bola e arriscou de longe. O goleiro segurou firme. Aos 7, Gabriel avançou sozinho e chutou forte no meio do gol. Tony espalmou.

Aos 9 minutos, Vilassanti recuperou a bola, foi à linha de fundo e cruzou para Diego Souza empurrar para as redes. O árbitro, porém, marcou falta do volante gremista e anulou o gol.

O time da casa teve oportunidade de abrir o placar aos 24 minutos, quando Alex Silva cruzou na área e, depois de bate-rebate, a bola sobrou limpa para Matheuzinho. O meia chutou por cima da goleira. O Vila Nova tocava muito a bola no meio de campo, mas não encontrava espaço para atacar o Tricolor.

Já nos acréscimos, aos 48, após cobrança de escanteio, Rodrigues subiu mais alto do que todo mundo e cabeceou para o chão. Tony evitou o gol do Grêmio.

Com apenas sete segundos de jogo no segundo tempo, o Vila Nova chegou com perigo. Pablo Dyego avançou pela esquerda e chutou cruzado para a defesa de Brenno. A bola sobrou e foi alçada na área. No cabeceio de Daniel Amorim, Bruno Alves tirou em cima da linha.

O clube goiano pressionava a saída de bola no campo de defesa do Grêmio e passou a dominar o jogo. Aos 22 minutos, o Tricolor respondeu. Janderson puxou contra-ataque com muita velocidade e lançou Gabriel Teixeira, que rolou para trás. Bitelo bateu de primeira. A bola passou perto da meta de Tony.

Aos 26, uma bola alçada na área quase surpreendeu o goleiro gremista, que jogou para escanteio.

Aos 32, em um lance perigoso, Elias bateu de fora da área na rede pelo lado de fora.

Aos 36, Matheuzinho bateu colocado, Daniel Amorim se esticou todo, mas não conseguiu alcançar a bola e perdeu a oportunidade de marcar para os donos da casa.

Aos 39, irritada com o empate e com o técnico Roger Machado, a torcida gremista começou a gritar o nome de Renato Gaúcho em Goiânia.

Apesar das tentativas, nenhum dos times conseguiu abrir o placar e a partida foi encerrada aos 50 minutos.

Com o resultado, o clube comandado por Roger Machado, que não vence há quatro jogos, ficou com 13 pontos, em quinto lugar na tabela de classificação.

Já o adversário do Tricolor permanece na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com nove pontos. Os dois times não se enfrentavam há quase 17 anos.

Ficha técnica

— Vila Nova: Tony; Alex Silva, Renato, Alisson Cassiano (Rafael Donato, aos 29’/2°T) e Bruno Collaço; Rafinha (Pedro Bambu, aos 43’/2°T), Pablo (Ralf, aos 29’/2°T) e Wagner (Jean Silva, aos 29’/2°T); Matheuzinho, Daniel Amorim e Pablo Dyego. Técnico: Dado Cavalcanti.

— Grêmio: Brenno; Rodrigues (Elias, aos 27’/2°T), Pedro Geromel, Bruno Alves e Mateus Sarará (Jhonata Varela, aos 7’/2°T); Villasanti, Bitello, Nicolas, Campaz (Janderson, aos 0’/2°T) e Gabriel Teixeira (Benítez, aos 27’/2°T); Diego Souza (Elkeson, aos 16’/2°T). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Douglas Marques das Flores (SP), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP).

