Esporte Com apenas dois triunfos no Brasileirão até o momento, Inter enfrenta o Atlético-GO com sede de vitória nesta segunda

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2022

Inter está pronto para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embalado pela classificação na Copa Sul-Americana na semana anterior, o Inter volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Com duas conquistas, quatro empates e uma derrota no Brasileirão, o Inter enfrenta o Atlético-GO com sede de vitória. A partir das 20h desta segunda-feira (30), os comandados de Mano Menezes entram em campo contra a equipe goianense, no Beira-Rio, pela oitava rodada do Nacional.

Sem ir a campo desde a última terça-feira (24), quando goleou o 9 de Octubre-EQU por 5 a 1, a equipe Colorada dispôs de quatro dias para trabalhar no CT Parque Gigante. De acordo com a assessoria do Clube, o período foi bem aproveitado pela comissão técnica colorada.

No sábado, as vésperas do confronto, Mano Menezes realizou treino tático e de bola parada com elenco, encaminhando os 11 nomes que serão titulares no Beira-Rio nesta segunda.

Invicto há 11 jogos, nove desses disputados sob o comando de Mano, o Colorado quer voltar a vencer no Brasileirão. Com 10 pontos, o Inter pode, em caso de triunfo neste começo de semana, encerrar a rodada dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Contrato renovado

Mais três anos. Esse é o novo tempo de recontratação do Inter com o meio-campista Estêvão. De acordo com a assessoria do Clube, o novo vínculo vai até junho de 2026.

Atleta do Inter desde os 14 anos, o jovem – que é natural do Mato Grosso do Sul – teve destaque em todas as categorias de base do Colorado. Foi campeão da Copa Santiago sub-15, do Gauchão sub-17 e da Tríplice Coroa em 2021, com os títulos do Campeonato Brasileiro, Supercopa e Gauchão.

Promovido ao grupo principal em março, após a disputa da Copa Libertadores sub-20, Estêvão estreou no começo de maio, no empate contra o Avaí, no Beira-Rio. Desde então, vem recebendo oportunidades do técnico Mano Menezes. Com quatro jogos disputados, marcou o seu primeiro gol na semana passada, na vitória de 5 a 1 sobre o 9 de Octubre, partida que marcou a classificação do Inter para a fase de oitavas-de-final da Copa Sul-Americana.

Sub-17

Em sua segunda partida pelo Campeonato Gaúcho Sub-17, o Internacional venceu o Tamoio por 6 a 0. A partida, que foi disputada no Sesc Protásio teve os gols de Vinícius Côrtes, Alexandre, Rodriguinho (duas vezes) e Ricardo Mathias (duas vezes). Na próxima rodada o adversário será o Monsoon, ainda sem local definido, no primeiro sábado de junho (4).

