29 de maio de 2022

Polícia de Paris alega que houve muitos casos de ingressos falsos na final da Champions. (Foto: Getty Images)

A Polícia de Paris informou que pelo menos 68 torcedores foram presos e 174 pessoas ficaram feridas por causa confusão do lado de fora do Stade de France, palco da final da Liga dos Campeões desta temporada entre Liverpool e Real Madrid.

A polícia não detalhou a nacionalidade dos detidos e nem os tipos de lesões reportados. O Liverpool cobrou uma investigação sobre o tratamento dado aos seus torcedores.

A Polícia de Paris também publicou em suas redes sociais imagens de ingressos falsos por determinados torcedores para tentar entrar na final da Liga dos Campeões.

A Uefa declarou em comunicado oficial que a causa do atraso do jogo por mais de meia hora foi o fato de que milhares de torcedores tentaram entrar com ingressos falsos. Isso levou ao bloqueio das catracas do lado do Liverpool das arquibancadas.

O ministro do Interior da França, Geral Darmanin, também apontou a mesma razão para o problema: torcedores ingleses sem ingressos ou ingressos falsos que forçaram a entrada no Stade de France. Para conter as tentativas de invasão, a polícia local usou gás lacrimogêneo e cacetetes.

Eleito o melhor jogador da finalíssima, o goleiro Courtois publicou nas redes sociais uma mensagem de solidariedade aos torcedores do Liverpool afetados pela confusão na hora de entrar no Stade de France.

O lateral-esquerdo Robertson revelou que um amigo dele convidado para a partida não conseguiu entrar no estádio porque foi acusado de estar com um ingresso falso. O jogador do Liverpool reclamou do tratamento dado pela polícia francesa aos torcedores ingleses.

“Foi horroroso para os nossos torcedores e todas as famílias que tiveram que passar por isso. Não foi uma final boa de vir. A Champions League deveria ser uma celebração, mas não foi”, declarou Robertson à BBC Sport.

Marcelo

Após 16 anos, a história de Marcelo com o Real Madrid acabou. Depois de erguer a taça da Champions, a sua quinta no clube e primeira com a braçadeira de capitão, o lateral brasileiro, de 34 anos, declarou que não vai seguir na equipe. E deu seu adeus com serenidade.

“Eu estou muito feliz. Saio do Real Madrid com a cabeça em pé. Fiz tudo que podia fazer pelo clube”, disse o brasileiro.

“O clube também, desde que eu cheguei, sempre me ajudou, sempre me apoiou. Estou fechando um ciclo. Espero que meu filho continue esse ciclo no Real Madrid. Estou muito feliz. Mas não podia terminar melhor. Ganhando uma Champions, sendo o maior vencedor da história do Real Madrid, estou muito feliz”, declarou Marcelo.

