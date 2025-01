Grêmio EMPATE TRICOLOR

Na noite dessa quarta-feira (22), O Grêmio estreou no Campeonato Gaúcho 2025 com um empate sem gols contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas. No próximo domingo (26), o Tricolor, sob o comando de Gustavo Quinteros, enfrentará o Caxias na Arena, em Porto Alegre.

