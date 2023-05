Acontece Conferência direcionada para empreendedores traz Ricardo Amorim para a capital gaúcha

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Foto: Marcos Mesquita

A capital gaúcha será palco de um grande evento que reunirá as maiores referências do empreendedorismo nacional para compartilhar suas experiências, ideias e conhecimentos sobre o mundo dos negócios. A primeira edição da Conferência Mentes Brilhantes acontece no dia , no Auditório Araújo Vianna, e á como tema “BRASIL. PRESENTE E FUTURO”. Além de especialistas do mercado, o encontro á como convidado especial o economista Ricardo Amorim, um dos principais nomes quando se trata de análise econômica no país. Os ingressos já estão disponíveis no site www.projetomentesbrilhantes.com .

Direcionado para empreendedores que buscam por informações de qualidade, capacitação e desenvolvimento de suas habilidades, o evento iniciará com painéis e palestras no formato de “talk” – rápidas e objetivas, com duração máxima de 20 minutos – com a participação de líderes em seus campos de atuação, trazendo informações valiosas e atualizadas sobre suas áreas para os participantes. Ao final, a programação contará com uma palestra especial de 1h30, com Ricardo Amorim

Entre os conferencistas estão nomes como Daniel Randon, presidente do Grupo Randon; Harry Fockink, escritor, consultor e presidente da Fockink Consultoria Brasil/Portugal; Luciano Potter, jornalista e comunicador do Grupo RBS; Manuela Bordasch, empreendedora e cofundadora do Steal The Look; Cris Silva, empreendedora e comunicadora do Grupo RBS; Marcus Rossi, fundador e CEO da Gramado Summit; Tinga, atleta, empreendedor, palestrante, ativista social; e Arildo Junior, mentor especialista em Propósito, Gestão e Liderança.

Economia, Gestão, Inovação e Tendências são temas que serão debatidos no encontro. Entre os assuntos que serão levados ao público estão as tendências do mercado financeiro e seus impactos na economia; como atrair e reter talentos, gerar mais resultados e um time feliz; como equilibrar vida pessoal e profissional; propósito empresarial e de vida; além de conteúdos para entender mais sobre IA – Inteligência Artificial e M&A – Fusões e Aquisições.

“O objetivo da conferência é trazer soluções para empreendedores que buscam crescer em um ambiente de incertezas, mas também de muitas oportunidades. Os participantes ão acesso a informações atualizadas e valiosas, que vão ajudar a entender como as oscilações e instabilidade do mercado podem impactar os seus negócios, além de outras questões que surgem no dia a dia de quem empreende. Independentemente do segmento, tenho certeza de que será uma experiência transformadora para todos”, conta Márcio Oliveira, Fundador e CEO do projeto “Mentes Brilhantes”.

Homenagem – Em cada edição, a Conferência Mentes Brilhantes vai homenagear pessoas notáveis que foram e são importantes para o desenvolvimento de grandes empresas, marcas e negócios. Os nomes escolhidos para receber a distinção no dia são Clóvis Tramontina, Presidente da Tramontina entre 1992 e 2021 e atual Diretor do Conselho de Administração da Tramontina; e Roberto Argenta, Presidente da Beira Rio S/A.

“Além de uma justa homenagem, essa é uma forma de agradecimento da sociedade gaúcha por essas mentes brilhantes que nos inspiram e nos ensinam”, explica Márcio.

Parte da arrecadação do evento será destinada ao projeto social Mentes Brilhantes, que através do programa “Despertar” fomenta o empreendedorismo, levando conteúdo sobre educação empreendedora para jovens das escolas públicas do Rio Grande do Sul.

Saiba mais sobre o Projeto Mentes Brilhantes

Criado em abril de 2022, por Márcio Oliveira, o projeto tem o propósito de incentivar o empreendedorismo em todas as suas esferas, colaborando assim, para potencializar o desenvolvimento econômico sustentável da sociedade. Inicialmente, foram promovidos encontros e confrarias a fim de gerar valor, conexões e oportunidades de negócios.

Após a realização de quatro eventos na Região Metropolitana de Porto Alegre com nomes importantes do empresariado, sendo uma delas na Expointer 2022, o projeto decidiu promover a primeira Conferência Mentes Brilhantes na capital gaúcha.

O projeto já tem novas edições previstas para os meses e outubro nas cidades de Porto Alegre (RS), Novo Hamburgo (RS), e o primeiro fora do estado do Rio Grande do Sul, em Curitiba (PR).

SERVIÇO – CONFERÊNCIA MENTES BRILHANTES

DATA: ( ça-feira), das 19h às 22h30

LOCAL: Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685 – Bairro Farroupilha, Porto Alegre)

INGRESSOS: www.projetomentesbrilhantes.com

