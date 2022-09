Agro Empreendimentos inovadores do agronegócio gaúcho recebem distinção na Expointer 2022

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Lançamento de e-book de casos de sucesso em inovação e de selo de carne premium ocorreu no RS Innovation Agro Foto: Vinicius Cabral/Ascom SICT Lançamento de e-book de casos de sucesso em inovação e de selo de carne premium ocorreu no RS Innovation Agro Foto: Vinicius Cabral/Ascom SICT

De espumante orgânico a carne bovina in natura, passando por arroz com denominação de origem, cachaça premium e hambúrguer de pinhão, butiá e araçá, são muitos os exemplos da diversidade dos produtos do agronegócio no Rio Grande do Sul.

Foi lançado nesta quarta-feira (31), o e-book Casos de Sucesso em Inovação 2022, uma iniciativa da SICT (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia). A publicação destaca produtos, processos e serviços de empresas, startups e agroindústrias, com atuação no RS, cujas trajetórias são marcadas pela presença de tecnologias inovadoras, e que foram agraciados por meio de edital da pasta.

No evento de lançamento, que ocorreu no RS Innovation Agro Stage, espaço destinado à inovação na 45ª Expointer, em Esteio, foram entregues certificados aos casos de sucesso selecionados por edital na categoria Produtos Premium em Alimentos e Bebidas, sendo 10 da edição 2022 e outros 10 da edição 2020.

Líder da iniciativa, o programa Produtos Premium, da SICT, busca a constante valorização das cadeias produtivas do Estado, promovendo a diferenciação através da inovação.

O titular da SICT, Alsones Balestrin, afirmou que a publicação funciona como ferramenta propulsora e agregadora de valor, capaz de mostrar a força do agronegócio gaúcho. Conforme destacou a secretária adjunta da pasta, Simone Stülp, empreendimentos nessa mesma linha podem ser beneficiados pelo novo edital Inova Agro SICT/Fapergs.

O e-book apresenta, ainda, três casos de sucesso selecionados na categoria Tecnologias Portadoras de Futuro, do programa Techfuturo, da SICT. Foram reconhecidos um dispositivo para monitoramento e contagem de micro-organismos e contaminantes, um controle biológico de pragas agrícolas e um dispositivo baseado em internet das coisas para indústria 4.0. A publicação está disponível na íntegra no site da SICT.

