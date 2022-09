Porto Alegre Sítio do Laçador revitalizado é entregue à população de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Governança colaborativa é fundamental para cuidar dos espaços públicos, afirmou o prefeito Melo Foto: Alex Rocha/PMPA Governança colaborativa é fundamental para cuidar dos espaços públicos, afirmou Melo Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O novo Sítio do Laçado, revitalizado, foi entregue na manhã desta quinta-feira (01), em Porto Alegre. As melhorias no local, incluindo a recuperação da estátua do gaúcho pilchado e o embelezamento e modernização do espaço no entorno ao monumento, foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Municipal de Parcerias, com apoio de empresas parceiras.

Ao lembrar que as parcerias estão no DNA do governo, o prefeito Sebastião Melo afirmou que o serviço público também pode ser prestado pelo privado para promover transformações.

“Sozinhos não damos conta de todas as demandas e necessidades da população. A governança colaborativa é fundamental para cuidarmos dos espaços públicos. Queremos continuar contribuindo para o embelezamento da cidade, assim como Paixão Cortes (modelo para a estátua do laçador) deixou seu legado às origens do Rio Grande”, destacou Melo.

O espaço, adotado pelo grupo Viva, formado pelas empresas Imobi, Sinergy e Midialand, realizou a limpeza, pintura, jardinagem e instalação de bandeiras do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre no local.

Além disto, a base do monumento será cercada por vidro e também serão instalados painéis de LED com informações históricas. O Sítio do Laçador terá ainda iluminação especial. Para os visitantes, o local dispõe de uma banca de venda de comida, bebidas e souvenirs.

A secretária de Parcerias, Ana Pellini, agradeceu a participação das empresas na revitalização do equipamento público. “Foi uma ajuda relevante e estamos emocionados porque esta entrega acontece quando comemoramos os 250 anos da cidade”, afirmou.

Patrimônio histórico de Porto Alegre, a estátua do Laçador, construída em 1958 pelo escultor Antonio Caringi, foi recuperada depois de cinco meses de trabalho. Gerdau e Sulgás, além do Sinduscon-RS, foram parceiros no projeto, que recebeu aporte de R$ 803 mil por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com contrapartida de R$ 90 mil do Executivo.

O secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Gunter Axt, destacou o carinho que a comunidade porto-alegrense sempre teve pelo monumento. “O Laçador é um símbolo da beleza e da arte do Rio Grande do Sul, de uma nova visão do gaúcho para a monumentalidade, e agora faz parte de um amplo trabalho desta gestão municipal para resgatar uma área importante para a cidade, que é o 4º Distrito”, esclareceu.

O representante do Grupo Viva, adotante do Sítio por um período de dois anos, Eduardo Ferreira, frisou que a parceria “é um gesto de amor pela cidade e um compromisso com o embelezamento e harmonia urbana de Porto Alegre”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre